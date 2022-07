Une électrique livrée maintenant, c'est possible

De retour d’un périple aux États-Unis, mon œil aiguisé a pu constater que les concessionnaires de marques américaines comme japonaises avaient pour leur part un bel inventaire.

Je pense notamment à cette concession Honda qui devait avoir en sa possession une bonne vingtaine de Passport et de Pilot, chose littéralement impossible chez nous. J’ai aussi pu observer que chez plusieurs concessionnaires Chevrolet, on pouvait apercevoir quelques Bolt EV et EUV. Beaucoup plus que sur les routes américaines, où hormis en Californie, les voitures électriques se font rares.

Quelques calculs

Sachant qu’ici, il faut minimalement entre 18 et 24 mois pour obtenir une Bolt EV ou EUV si vous deviez aujourd’hui passez une commande, j’ai choisi de m’improviser acheteur quelques instants, afin de vérifier s’il me serait possible de mettre la main demain matin sur un exemplaire américain. Un exercice d’autant plus alléchant considérant que Chevrolet USA annonçait récemment une chute de prix considérable pour ces modèles. Une baisse de 5 700 $ US pour la Bolt EV et de 6 300 $ US pour la Bolt EUV, ramenant les prix de détail suggérés à 26 595 $ US (EV) et 28 195 $ US (EUV) avant taxes.

Ma recherche m’a permis de tomber sur plusieurs unités disponibles chez différents concessionnaires, qui accordent de surcroît d’intéressants rabais sur des modèles neufs. J’ai déniché une Bolt EV de base affichée à 30 780 $ US dans une concession new-yorkaise et une Bolt EUV Premier étiquetée à 33 190 $ US dans une concession d’Albany, à quatre heures de Montréal. Contactée au téléphone, une représentante de cette concession me confirmait que la voiture était disponible et qu’elle pouvait être livrée sans délai.

C’est alors que je me suis mis à faire quelques calculs. En achetant ainsi cette Bolt EUV à 33 190 $ US + 8% de taxes payables à l’État de New York, le coût de total est de 35 845 $ US. En le convertissant au taux du jour qui se situe à 1,30%, on arrive à une somme de 46 476 $ CAD, tandis que le prix d’un modèle canadien est de 45 848 $. Un écart d’à peine 628 $ , mais qui vous permet de mettre la main sur une unité neuve et garantie, dans l’immédiat.

Et les subventions

Évidemment, la question qui brûle les lèvres demeure celle des crédits gouvernementaux applicables. Des crédits qui ne s’appliquent pas pour l’achat d’un véhicule neuf en dehors du Canada, peu importe la marque. Pourtant, Québec octroie des rabais pour des véhicules électriques d’occasion provenant des États-Unis ou d’ailleurs au pays, constituant ainsi un non-sens. Rejoints au téléphone, les gens du programme Roulez Vert du gouvernement du Québec n’avaient rien d’autre à dire que la laconique phrase « Ainsi sont faits les règlements », sans pouvoir justifier ces derniers...

On peut imaginer qu’une partie de la réponse se trouve dans le support des concessionnaires canadiens. Or, puisque ceux-ci n’ont rien à vendre et que l’objectif est de multiplier chez nous le nombre de « plaques vertes », aussi bien mettre toutes les chances de notre côté. N’oublions pas que l’achat d’un véhicule en dehors du pays implique des taxes fédérales et provinciales, comme n’importe quel autre produit vendu chez nous.

Il n’existe donc pour l’heure aucune solution pour pouvoir profiter des rabais gouvernementaux sur un véhicule américain, qui pourrait voir sa garantie mise sur la glace lors des six premiers mois en sol canadien.

En conclusion, il est effectivement possible de mettre la main sur une Chevrolet Bolt EV ou EUV demain matin et de l’importer au Québec, mais pour un montant qui, en fin de compte, sera considérablement plus élevé. En terminant, sachez qu’actuellement, beaucoup de consommateurs ayant passé des commandes chez les concessionnaires choisissent de les annuler... Parce qu’ils ont trouvé ailleurs ou encore parce que l’économie soudainement plus incertaine les effraie. Ainsi, donner votre nom aujourd’hui à un concessionnaire pour une Chevrolet Bolt ou autre modèle pourrait peut-être vous faire profiter d’une annulation qui vous permettrait de vous retrouver au volant d’un véhicule électrique plus rapidement que vous ne le pensiez.