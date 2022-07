Voici les principales nouveautés du système mobile iOS 16, version d'essai bêta

Plus tôt cette semaine, Apple a mis en ligne la première version d’essai publique de son prochain système mobile iOS 16 pour les iPhone.

Au menu, de nouvelles fonctionnalités comme un écran de verrouillage personnalisable, une meilleure messagerie, un partage de photos sur iCloud, l’édition des messages une fois envoyés, la fonction de paiement périodique Apple Pay Later et plusieurs autres.

Apple

Contrairement aux trois précédentes versions d’essai (et payantes) pour les développeurs, cette version publique d’iOS 16 est accessible à tous ceux qui veulent l’essayer, sans frais. Et si vous êtes pressés de l’essayer, attendez-vous à quelques bogues ici et là.

À ceux-là, vous devez vous inscrire au Programme de logiciels bêta d’Apple à cette adresse et vous connectez avec votre identifiant Apple. Tout y est expliqué en français.

Sinon, pour la très grande majorité des utilisateurs d’iPhone sur la planète, vous pouvez bien entendu attendre la version finale qui sera prête cet automne.

Écran d’accueil configurable, widgets

La mise à jour d'iOS 16 propose de nombreuses nouveautés à venir comme un nouvel écran d'accueil configurable dont les widgets sont la caractéristique principale. En appuyant longuement sur l'écran de verrouillage, on peut personnaliser un style en choisissant une nouvelle photo, un style de police, un filtre et un effet de profondeur.

Selon les avis chez ceux qui ont déjà installé iOS 16 bêta, l’effet de profondeur semble moins bien fonctionner s’il y a plusieurs personnes ou objets dans la photo. Un détail qui sera assurément réglé dans la version finale cet automne.

Il sera également possible d’afficher sur l’écran de verrouillage des activités en cours en fonction de l’application ouverte; par exemple en faisant du jogging ou en attendant votre taxi Uber, etc. Ou d’afficher le score d’un match que vous suivez en cours.

De plus, on pourra disposer et alterner entre plusieurs écrans d’accueil en fonction de votre humeur ou d’autres facteurs. Enfin, la case de recherche Spotlight sera intégrée à l’écran d’accueil.

Partage de photos avec la photothèque iCloud

L’application Photos dispose dorénavant d’une fonction de partage de vos photos stockées sur votre compte iCloud avec d’autres utilisateurs comme des amis ou membres de votre famille. Cette mise à jour ajoute la création de dossiers verrouillés pour les photos cachées et une fonction de suppression des doublons pour gagner de l’espace de stockage.

La collaboration est à l’honneur dans iOS 16. Apple vous permettra également de partager facilement des documents, des diaporamas ou des groupes d'onglets Safari dans Messages, afin que d'autres personnes puissent collaborer sur ces fichiers.

Apple

On pourra également lancer rapidement une expérience SharePlay directement à partir de l'application Messages, sans lancer un appel FaceTime. De plus, la société lancera une application collaborative appelée Freeform plus tard cette année – sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura – où vous pourrez ajouter vos propres notes, inclure des photos, dessiner et même lancer FaceTime avec quelqu'un directement depuis l'application.

Appli Messages

Nouveauté sur l’appli Messages, vous aurez la capacité de modifier un message envoyé (pendant 15 minutes maximum), annuler l'envoi et marquer rapidement un message comme non lu en le faisant glisser. iOS 16 vous permettra également de récupérer les messages supprimés jusqu'à 30 jours après leur suppression.

Mail et Plans

Le géant à la pomme ajoute des recommandations intelligentes à la fonction de recherche de l’appli Mail. Il sera possible de programmer et d’annuler l’envoi de courriels.

L'application Maps dans iOS 16 vous permettra d'ajouter plusieurs arrêts sur votre itinéraire et vous montrera les tarifs de transport en commun sur le trajet sélectionné.

La mise à jour du système d'exploitation apportera également des fonctionnalités axées sur la sécurité et la confidentialité, comme la possibilité d'ignorer automatiquement les validations CAPTCHA (cases à cocher d’une image), les mises à jour de sécurité en temps réel, une fonction Safety Check pour échapper aux abuseurs et la prise en charge de PassKey pour les connexions sans mot de passe.

Pour contrer les logiciels espions

Apple présente en avant-première une fonctionnalité de sécurité révolutionnaire qui offre une protection supplémentaire spécialisée aux utilisateurs susceptibles d'être exposés à des cyberattaques très ciblées de la part de sociétés privées développant des logiciels espions mercenaires parrainés par des États.

Intégré à iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, le mode verrouillage offre une protection extrême et facultative pour le très petit nombre d'utilisateurs qui font face à des menaces graves et ciblées pour leur sécurité numérique.

L'activation du mode verrouillage dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura renforce les défenses des appareils et limite strictement certaines fonctionnalités, réduisant fortement la surface d'attaque qui pourrait potentiellement être exploitée par des logiciels espions pirates très ciblés.

Apple

Au lancement, le mode verrouillage comprend les protections suivantes :

Messages : la plupart des types de pièces jointes des messages autres que les images sont bloqués. Certaines fonctionnalités, comme les aperçus de liens, sont désactivées.

Navigation sur le Web : certaines technologies Web complexes, comme la compilation JavaScript juste à temps (JIT), sont désactivées, sauf si l'utilisateur exclut un site de confiance du mode verrouillage.

Services Apple : les invitations et les demandes de service entrantes, y compris les appels FaceTime, sont bloquées si l'utilisateur n'a pas précédemment envoyé un appel ou une demande à l'initiateur.

Les connexions filaires avec un ordinateur sont bloquées lorsque l'iPhone est verrouillé.

Les profils de configuration ne peuvent pas être installés et l'appareil ne peut pas s'inscrire dans la gestion des appareils mobiles (MDM), lorsque le mode verrouillage est activé.

Pour conclure, ce nouveau mode verrouillage sera renforcé chaque fois qu’une nouvelle protection est créée. Dans le cadre du programme Apple Security Bounty, un montant pouvant atteindre 2 millions de dollars américains sera offert à quiconque découvre une faille dans ce mode verrouillage.