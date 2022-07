3 idées pour une virée dans Chaudière-Appalaches cet été

MONTRÉAL | Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur Chaudière-Appalaches.

Vélo électrique dans Bellechasse

PHOTO COURTOISIE

VéloPoP se décrit comme «une petite boîte de location de vélos électriques qui a de grandes ambitions». Située à Saint-Michel-de-Bellechasse, elle a vu le jour l’an dernier et offre cette année la location de 20 vélos électriques au look d’inspiration vintage. Mais ce n’est pas tout. Elle propose aussi différents circuits autoguidés qui permettent de découvrir la jolie région de Bellechasse selon différentes thématiques: les vignobles, les belles maisons, la plage de Berthier, etc. Et ce n’est toujours pas tout! La jeune entreprise propose aussi des paniers pique-nique présentant les saveurs de la région. À découvrir!

Info: velopop.ca

Randonnée dans le parc des Appalaches

Photo courtoisie, JEANNE RONDEAU/TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES

Cette année, le parc des Appalaches fête ses 25 ans d’existence. Les activités à faire sur place sont nombreuses, allant de la planche à pagaie au vélo, en passant par le canot, le camping, la baignade et la pêche. Bien sûr, la randonnée pédestre occupe une place de choix, puisque le territoire compte pas moins de 140 km de sentiers.

Photo courtoisie, JEANNE RONDEAU/TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES

Dans le cadre de son 25e anniversaire, le parc offre 25% de rabais sur les locations et les accès journaliers chaque 25 du mois. Il propose aussi des concours, comme le «défi des six randonnées». Parmi les six sentiers à parcourir pour réussir ce défi: le Garde-Feu, qui monte sur le sommet du mont Sugar Loaf et offre une vue panoramique sur la région.

Info: parcappalaches.com

Nuit en tipi sur l’Isle-aux-Grues

Photo AGENCE QMI, SARAH-ÉMILIE NAULT

Connaissez-vous l’Isle-aux-Grues? Au large de Montmagny, cette île de 10 km de long et 1,5 km de large abrite environ 130 habitants et ne peut être rejointe qu’en traversier ou en petit avion. Elle offre des paysages paisibles magnifiques et le dépaysement y est garanti! Elle est célèbre pour sa fromagerie, mais aussi parce que le peintre Riopelle y a habité (une réserve naturelle porte son nom). Il est possible d’y séjourner, notamment aux Maisons du Grand Héron. Parmi les différents types d’hébergement que propose le site: des tipis bien équipés, pour quatre personnes, avec mezzanine et larges fenêtres.

Info: isle-aux-grues.com