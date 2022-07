Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Des classiques du cinéma tout l’été

Jusqu’au 31 août, la Cinémathèque québécoise propose aux cinéphiles de revoir sur grand écran plusieurs grands classiques du 7e art dans le cadre de son cycle « Les Incontournables ». Près de 80 films réalisés entre 1916 et 1960 sont au programme, dont plusieurs œuvres de Charlie Chaplin, Orson Welles, Federico Fellini, Alfred Hitchcock et Agnès Varda. Ce soir, à 18 h 30, la Cinémathèque présente La belle et la bête, chef-d’œuvre de Jean Cocteau sorti en 1946 et mettant en vedette Jean Marais et Josette Day.

► Où : Cinémathèque québécoise

— Maxime Demers

Low à Barcelone

J’adore la musique du trio américain Low. Que ce soit lorsque c’est dans la lenteur ou dans l’expérimentation. On peut voir, en ligne, sur YouTube, la prestation que la formation dirigée par Alan Sparhawk a donnée le 4 juin dernier au festival Primavera Sound, à Barcelone, en Espagne. La distorsion était, par moment, à l’honneur et on a même droit à un petit clin d’œil expéditif à la pièce You Suffer du groupe grindcore Napalm Death.

► Où : YouTube

— Yves Leclerc

Kukum

Pourquoi ne pas profiter de la fin de semaine pour se plonger dans ce roman maintes fois primé de l’auteur, chef d’antenne et journaliste d’enquête innu Michel Jean ? Dès les premières pages, on comprend pourquoi Kukum (signifiant grand-mère en langue innue) est rapidement devenu un classique de la littérature québécoise. En plus de raconter l’histoire d’Almanda, une jeune fille de 15 ans tombant amoureuse de Thomas, un Innu pour qui elle quitte tout pour aller vivre une vie de nomade dans les bois de Pekuakami, ce roman – dont la riche et douce écriture reflète tout l’amour que porte l’auteur à son peuple – est une véritable ode à la liberté que l’on choisit, à la nature et aux valeurs des peuples autochtones. Une lecture aussi prenante qu’essentielle.

► Kukum : Michel Jean, Libre Expression, 223 pages

— Sarah-Émilie Nault