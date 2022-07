Allez, pilote! Fais-moi peur !!!

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Ce n’est pas la grande vitesse en ligne droite qui procure des sensations dans un hydroplane Grand Prix, comme on en voit aux Régates de Valleyfield. C’est plutôt la brutalité écrasante des virages !

« Tu ne peux pas résister à cette force-là, ça te colle à droite... tu vas voir ! » s’exclame Ronald Breault.

Cet habitué des régates âgé de 60 ans pilote ce genre de bolides depuis environ l’année de ma naissance, alors il connaît ça !

C’est lui qui m’embarquera pour une virée sur le parcours de course à bord du Concordia, un modèle à l’ancienne sans ceinture de sécurité (mais avec une petite poignée pour se tenir) et à cockpit ouvert.

À moi qui ignore tout de ce sport, M. Breault explique une réalité de base : un hydroplane de course est pourvu d’un aileron pour virer serré à gauche seulement... jamais à droite puisque les parcours n’impliquent que des virages à gauche.

« On ira jusqu’à 130 milles à l’heure (230 km/h), mais je ralentirai un peu juste avant de tourner », m’assure-t-il.

Et si M. Breault décidait de virer sec à droite, qu’arriverait-il ?

« On virerait sur le top ! On prendrait un méchant bouillon ! »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Il a aussi d’autres conseils :

« Si le bateau part en l’air, lâche tout et laisse-toi propulser hors du cockpit pour tomber loin parce que l’aileron et le gouvernail sont comme des couteaux », ajoute M. Breault, dont le propre frère s’est fait mutiler au mollet lors d’une course.

« Notre équipe nautique est là pour aller te chercher en cas d’accident : on a des plongeurs », m’annonce une responsable des Régates.

Pensait-elle me rassurer en disant cela ?

Étonnement

Lorsque la grue soulève le Concordia du puits pour le poser sur l’eau, j’ai une demande spéciale au pilote : « Allez ! Fais-moi peur ! »

« Notre moteur, un Chevrolet de 468 pouces suralimenté au méthanol, est aussi puissant que ceux des hydroplanes de compétition. » J’éclate de rire lors de l’accélération soudaine et agréable.

Le vent fouette la visière de nos casques, mais difficile de ressentir notre vitesse.

Notre hydroplane, son nom le dit, vole plutôt qu’il flotte.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pendant les virages, j’ai l’impression qu’un colosse de l’équipe adverse, format sumo, me plaque contre la bande et tente de m’y garder collé.

Je suis étonné de la proximité des spectateurs autour de cette enceinte parfaite pour ce genre d’événement.

La foule nous envoie la main. Je leur rends leurs saluts.

Il y a beaucoup de monde, déjà, car c’est le grand retour postpandémique de cette tradition vieille de 82 ans.

Mon pilote n’a certainement pas poussé sa machine jusqu’au bout.

Mon expérience a été assez intense pour comprendre comment on peut consacrer sa vie à ce sport... quitte à la risquer !

La course en hydroplane est devenue moins périlleuse depuis les cockpits fermés et renforcés. Les pilotes, harnachés, disposent aussi de masques à oxygène.

Cette chronique écrite, je vais aller voir les pros courser, tout en mangeant de fabuleuses grillades.