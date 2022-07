Nouveau roman de Delinda Dane: aventure romantique au cœur de l’Écosse

Lauréate du prix Fyctia de la nouvelle au Festival New Romance de Paris en 2019, la romancière française Delinda Dane a imaginé une aventure romantique palpitante se déroulant en Écosse pour son nouveau roman, Scottish Rhapsody. Erynn Wallace, une jeune fille qui a grandi à Londres et a oublié ses racines écossaises, choisit d’épouser – pour un an seulement – l’héritier du clan Cameron pour effacer une dette familiale. Le petit arrangement prendra-t‐il une tournure inattendue?

L’héroïne du roman, Erynn Wallace, a grandi à Londres auprès d’une mère anglaise et avait depuis longtemps oublié que du sang écossais coulait dans ses veines.

À la mort de son grand-père, elle revient dans son village natal et se sent totalement dépaysée. Les gens, l’accent, les coutumes... tout lui échappe et il semble que Lachlan Cameron n’ait pas trop envie de la mettre à l’aise. Cet inconnu séduisant, mais désagréable, la traite même avec dédain, s’imaginant qu’elle est venue rafler son héritage avant de repartir chez l’ennemi.

Après les funérailles de son grand-père, elle apprend par le notaire qu’il avait une dette considérable à l’endroit du clan Cameron et que son propre père risque d’être ruiné et de perdre le domaine de ses ancêtres. Mais une coutume ancienne peut tout changer : le mariage. Erynn accepte, pour un an seulement.

Delinda Dane, grande fan de la série littéraire Outlander de Diana Gabaldon et de son adaptation en série télé (et grande fan aussi de Jamie Fraser!), s’est lancée dans cette aventure littéraire avec enthousiasme et curiosité.

Contrairement à son héroïne, la romancière française n’a pas de racines écossaises.

«C’est un pays que je rêve de visiter et il se trouve qu’avant d’écrire Scottish Rhapsody, je devais partir à Édimbourg et entre-temps, il y a eu la Covid. Donc, j’ai dû annuler. Mais j’ai quand même écrit, en regardant beaucoup de reportages, beaucoup de vidéos sur la culture écossaise, sur comment ça se passe là-bas et sur les Jeux des Highlands, qui sont mentionnés dans le roman. Ça existe vraiment. J’ai regardé beaucoup de reportages, de manière à m’imprégner au maximum de la culture écossaise.»

Petit hommage à Braveheart

Elle a fait des recherches sur les lois des clans, les coutumes, l’organisation sociale. Elle a trouvé ce mode de vie captivant.

«J’aimais déjà l’Écosse et ça a commencé certainement avec Braveheart, le film avec Mel Gibson. C’est pour ça que j’avais envie qu’Erynn soit une descendante de William Wallace. Je trouvais ça rigolo, même si, historiquement, c’est impossible, mais dans les livres, c’est permis. Ça faisait un petit hommage à un film que j’ai adoré.»

«Par la suite, Outlander a encore plus développé cette fascination pour l’Écosse, et m’a donné envie d’aller visiter ce pays. J’avais envie de traiter toutes ces traditions, dans le monde actuel, pas historiquement. J’ai fait beaucoup de recherches : les clans sont encore présents aujourd’hui, même s’ils n’ont plus le pouvoir qu’ils avaient à l’époque. Il y a des forums où les membres de certains clans du monde entier peuvent se réunir, se tenir au courant, etc. C’était vraiment beaucoup de recherches et c’était très intéressant. Il fallait que je m’arrête pour écrire parce que je me perdais dans mes recherches!»

Delinda Dane note que, malgré toutes les années, les Écossais ont gardé cette envie de perpétuer les traditions. Et elle est bien d’accord qu’il est difficile de résister au personnage de Jamie Fraser, à qui elle dédicace le livre... avec humour!

Elle a eu des retours de lecture très positifs, en France.

«Beaucoup ont eu envie d’aller en Écosse... parce que les paysages, l’ambiance, ça leur a donné envie d’y aller!»

♦ Delinda Dane a publié son premier roman sur Wattpad en septembre 2015.

♦ Elle a gagné en 2019 le prix Fyctia de la nouvelle au Festival New Romance.

♦ Elle a très hâte de visiter l’Écosse.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Angus est passé me rendre visite un peu plus tôt dans la matinée, pour s’enquérir de mon état d’esprit, je suppose. Il m’a également fait signer tout un tas de paperasse. Le seul document qui m’intéressait est celui stipulant que ma famille ne devrait plus rien à la sienne à l’issue de notre petit arrangement. Avant de partir, il s’est tourné vers moi, m’a longuement observée et a prononcé cette phrase mystérieuse avant de disparaître : “Tout va se passer à merveille, et qui sait, votre union pourrait donner lieu à des surprises?”»