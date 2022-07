Baptême inoubliable dans le berceau du golf

ST ANDREWS, Écosse | Quatre Beaucerons vivent le trip de tout amateur de sports depuis une semaine au Royaume-Uni. Après un passage à Wimbledon, ils ont mis le cap vers St Andrews pour l’Open.

Éric, Simon, Jean-Philippe et Olivier sont débarqués au Old Course en milieu de semaine. Depuis, les mordus de golf flottent littéralement sur un nuage dans le berceau du sport.

Les quatre amis du club de golf Moulin Laflamme à Saint-Benoît attendaient ce moment avec impatience depuis fort longtemps. Chanceux au tirage des billets du R&A, leur nom est sorti pour assister à trois des quatre rondes de cette édition historique de l’Open.

« Être ici avec mon fils Olivier pour cette 150e édition, c’est vraiment incroyable. C’est un moment très spécial. C’est un endroit unique », a exprimé Éric, 47 ans, en regardant autour de lui près du 18e tertre.

Nouvelle découverte

Les quatre amis découvrent du même coup toutes les particularités des links écossais. Des parcours inconnus pour les golfeurs qui n’y ont jamais mis les pieds. Ils sont extrêmement rares en Amérique du Nord.

« Comme maniaque de golf, c’est vraiment tout un changement de paysage. On voit un nouveau style. Les fosses de sable sont très impressionnantes, ont reconnu Jean-Philippe et Simon. On vit un choc sportif et culturel. »

Si Éric et Olivier ont visité le club de golf Bay Hill, en Floride, lors de l’Invitation Arnold Palmer, Simon et Jean-Philippe connaissent leur baptême de feu d’un tournoi professionnel. Ils voient défiler toutes les grandes vedettes à quelques pieds sous leurs yeux.

« Quand on entend la qualité des contacts avec la balle, c’est saisissant. Malheureusement, quand ont a vu Tiger (Woods) frapper, il a raté ses coups. Mais de l’apercevoir à proximité et de le voir s’exécuter, c’est impressionnant », a raconté le groupe qui l’a suivi un peu lors de la première ronde.

En raison de son score élevé, ils ont décidé de suivre d’autres golfeurs sur le parcours.

Réalité

Ils auraient bien aimé être présents parmi les milliers de spectateurs près du Swilcan Bridge, vendredi, pour voir Woods agiter sa casquette dans cette marche historique, peut-être sa dernière vers le 18e fanion du Old Course.

« Ça fait mal de voir ces images, car on ne veut pas qu’il arrête de jouer. J’ai commencé le golf à cause de lui. Mais je comprends sa situation. Selon moi, il n’avait pas de plaisir à jouer de cette façon cette semaine, a plaidé Simon.

« La fin de sa carrière est plus près que le début, a renchéri son bon ami Jean-Philippe. Quand on vu Tiger jouer, on a compris que c’était possiblement son dernier Open à St Andrews. Je suis heureux d’avoir pu le voir ici. »

Quant au prochain champion de la Claret Jug, personne ne s’entendait pour l’identifier clairement.

Ils ont balancé les noms de Rory McIlroy, Dustin Johnson et Cameron Smith comme sérieux prétendants.

Chose certaine, ils seront présents cet après-midi pour applaudir le champion.

Et si le hasard le veut bien, ils pourraient bien être de retour en Angleterre l’an prochain pour l’Open au Royal Liverpool.