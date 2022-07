DIONNE, Frère Gérard, c.s.c.

Frère Gérard Dionne, religieux de Sainte-Croix, est décédé le lundi 4 juillet 2022 à Montréal. Né le 28 mai 1938 à Sainte-Florence, Matapédia, il était le fils de Charles Dionne et de Florence Dumais.Frère Gérard Dionne est entré au noviciat de Carillon le 20 août 1955 et a prononcé ses voeux perpétuels le 16 août 1961. Il a obtenu un baccalauréat en sciences religieuses à l'Université de Montréal ainsi qu'une licence en sciences religieuses et une licence en psychologie à l'Université pontificale Grégorienne à Rome.En 1966-1967, puis de 1968 à 1971, il enseigne les sciences religieuses au Collège Notre-Dame. Après trois années comme directeur du département d'éducation permanente de la Conférence religieuse canadienne à Ottawa, il est élu au conseil général de la congrégation en 1980 puis vicaire du supérieur général, père Claude Grou. Il aura passé douze ans en service à ce niveau de la congrégation.Frère Dionne fonde, en 1993, le Centre SECAVOM (Services de consultation et d'accompagnement vocationnel de Montréal) qu'il animera jusqu'à sa fermeture en 2017.De 2016 à 2020, il est chargé de la préparation des célébrations dominicales et des grandes fêtes à l'Oratoire Saint-Joseph. À partir de 2019, il est nommé vicaire du provincial sur la proposition du supérieur provincial, Mario Lachapelle. Enfin, en 2021 et à la demande du supérieur provincial, il accepte d'agir comme intermédiaire entre le département de la Santé publique et la Maison Basile-Moreau où il résidait, afin de gérer la situation de la pandémie de la COVID-19. Le travail qu'il a accompli a certainement permis d'éviter des pertes humaines inutiles.Frère Dionne a mené une vie très active au bénéfice de la congrégation comme membre de plusieurs conseils d'administration, commissions et conseils. Il a animé de nombreuses conférences et sessions sur Sainte-Croix.Homme accueillant, discret et affable, il était aussi reconnu comme un travailleur acharné et infatigable. Doté d'une personnalité unique, frère Gérard avait le don de nous surprendre par sa rapidité à nous livrer une réflexion ou un document écrit ou traduit. Des synthèses et des rapports étoffés émergeaient d'une intelligence profonde accompagnée d'une précision et d'une vision étonnantes.Son amour de Sainte-Croix l'avait motivé à en connaître son histoire, sa spiritualité et son charisme. Il devint pour plusieurs une référence qui s'incarna, notamment, par l'animation des Sessions Sainte-Croix. De par ses multiples engagements, l'intensité de sa vie de prière et de sa foi n'a fait qu'accroître son ardeur mystique. Profondément convaincu de sa vocation de religieux frère, il s'est engagé à lui donner une place majeure dans l'Église. L'élection récente d'un supérieur général frère à la tête de sa congrégation sera son ultime récompense.Il laisse dans le deuil douze frères et soeurs ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 22 juillet 2022 à 10 h 00 à la :805, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QC H4L 3X6(On pourra honorer le défunt à partir de 09 h 00.)