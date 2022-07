Des plages bien cotées pour la qualité de l’eau

Comment trouver une plage où la qualité de l’eau est correcte pour se baigner ? Comment vous en assurer ?

En vérifiant auprès de la plage de votre choix si des analyses ont été faites ou bien en consultant la liste des plages publiques qui participent au programme gouvernemental québécois Environnement Plage.

Analyses

Des échantillons sont prélevés puis analysés pour vérifier leur qualité bactériologique, principalement la concentration de coliformes fécaux. Les résultats apparaissent dans le site web du programme.

Dans plusieurs cas, les cotes de qualité peuvent changer d’un prélèvement à l’autre. Parfois, une plage se voit attribuer une cote D si des bernaches, des canards ou des goélands ont laissé leurs fientes sur la rive. Le contrôle de la présence de ces oiseaux est souvent à la base de la qualité de l’eau pour la baignade.

Résultats

Plusieurs plages ont tendance à donner de bons résultats. En voici quelques-unes.

Lac Stukely : Au parc national du Mont-Orford, la plage s’est vue attribuer une cote moyenne de B l’an dernier et de A, au début de cet été. Des aménagements comme des filets ou des bosquets pour limiter l’accès aux bernaches ont grandement amélioré la situation.

Cap Saint-Jacques : Dans ce parc-nature de la Ville de Montréal, la plage au lac des Deux Montagnes a été évaluée avec une cote moyenne B en 2021, puis une cote A en juin cette année. Aires de pique-nique.

Lac Monroe : La plage de la Crémaillère au parc national du Mont-Tremblant (secteur de la Diable) a mérité une cote moyenne A l’été dernier. Ça augure bien pour cet été. Baignade sans surveillance.

Lac Simon : À Duhamel dans l’Outaouais, la plage du Centre touristique du Lac-Simon qui s’étend sur deux kilomètres a été cotée A en juin dernier. Tables de pique-nique.

Lac Rawdon : Sur une pente naturelle de sable fin, la plage municipale de Rawdon a été cotée B l’an dernier. À suivre pour cet été.

Pour vous y retrouver

Pour plus d’information sur la plage de votre choix, faites simplement une recherche avec Google.

Concernant les plages du réseau de la Sépaq, mieux vaut acheter en ligne vos droits d’accès et une place de stationnement. Cela évite un déplacement inutile si la plage a atteint sa capacité d’accueil maximale.

BON À SAVOIR

► Cotes de qualité de l’eau pour la baignade : A (excellente), B (bonne), C (passable), D (polluée) plage fermée jusqu’à une meilleure cote

► Programme Environnement-plage : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/env-plage

