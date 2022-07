Désinformation: de retour après une radiation

Cet article fait partie d'un dossier sur les dizaines de travailleurs qui ont été punis depuis le début de la pandémie pour leurs propos antivaccins, anti-mesures sanitaires ou encore pour avoir omis de respecter certaines règles. Des intervenants expliquent la nécessité de ces sanctions tandis que d'autres dénoncent un «dérapage».

Le Journal a tenté de consulter trois professionnels qui avaient été radiés temporairement et qui étaient de retour dans leur pratique ce printemps. L’acupunctrice et le chiropraticien rencontrés ont tous deux échoué à porter le masque correctement tout au long de la séance alors qu’il était encore obligatoire dans les endroits publics, en mars et en avril.

MASQUE À L’ENVERS

Philippe Landry, chiropraticien

Photo courtoisie

Shawinigan

Radié pendant 3 mois en 2021

Le Conseil de discipline lui reprochait d’avoir fait des traitements sans porter le masque.

Questionné par un enquêteur en juillet 2020, « l’intimé lui rétorque ne pas croire à la pandémie ».

À une patiente, il « mentionne que les autorités exagèrent et que la COVID-19 est un complot ».

« Devant le Conseil, il est davantage préoccupé par la perte de revenus et la médiatisation de son dossier que le bien-être de ses patients », peut-on lire dans le document du 23 février 2021.

Le Journal est allé consulter M. Landry le 6 avril 2022. Il n’a pas tenu de propos qui s’écartaient de son champ de pratique, mais il a porté son masque de procédure à l’envers (la partie blanche visible) et sous le nez tout au long du traitement.

« Je ne m’en suis pas rendu compte », a-t-il expliqué lorsque contacté au téléphone par la suite.

« Je fais tout ce que l’ordre me demande », a-t-il assuré. « Je suis d’accord avec eux autres. On n’a pas bien, bien le choix [...] On ferme notre gueule. »

« TRUMP POUR ILLUMINER L’ÉLITE »

Lisa Ghirotto, acupunctrice

Sainte-Anne-des-Plaines

Radiée pendant 3 mois en 2021

Amende : 5500 $

Le Conseil de discipline lui reprochait d’avoir failli à plusieurs reprises à porter l’équipement de protection comme le masque et les lunettes, et d’avoir tenu des propos douteux devant une enquêtrice qui se faisait passer pour une cliente.

« L’intimée tient un discours stipulant que le vaccin contre la COVID-19 est une expérience génétique, que c’est “de la merde”, qu’il stérilisera les jeunes personnes pour éteindre la lignée humaine [...] que le président Trump est là pour illuminer [sic] l’élite », peut-on lire dans le document du 3 mars 2021.

Le Journal est allé consulter Mme Ghirotto à la fin mars 2022. Tout au long de la séance, l’acupunctrice a porté son masque sous le nez.

À ce moment-là, la journaliste avait des rougeurs aux orteils que les médecins associent aux séquelles de la COVID-19. Mme Ghirotto a suggéré qu’il pouvait s’agir de séquelles liées au vaccin ou encore des « métaux lourds » dans l’air.

Confrontée par téléphone par la suite, elle a expliqué que le masque l’empêchait de respirer. Elle a par ailleurs assuré être une « bonne personne qui aide les gens ».

PAS DE RENDEZ-VOUS POSSIBLE

Éric Larochelle, chiropraticien

Photo courtoisie

Granby

Radié pendant 9 mois en 2021

Le Conseil de discipline lui reprochait d’avoir omis de porter le masque dans sa clinique et dans son bureau.

Questionné par un faux client, il avance « des arguments niant l’existence d’une pandémie et la dangerosité du virus », peut-on lire dans le document du 17 septembre 2021.

Il est également un des signataires d’une lettre ouverte du « Collectif pour une information libre » de décembre 2020 critiquant la couverture médiatique de la pandémie et remettant en question « l’impartialité » et les « conflits d’intérêts » possibles des journalistes.

Le Journal a tenté à plusieurs reprises en avril 2022 de prendre rendez-vous incognito avec M. Larochelle, en vain. Une réceptionniste a notamment mentionné que cela allait être difficile étant donné l’absence de recommandation par un autre client.

Le Journal a questionné M. Larochelle par la suite pour savoir s’il s’agissait d’une façon d’éviter la visite d’enquêteurs. « Non, j’ai assez d’ouvrage, a-t-il assuré. Je rends service aux personnes que je connais. »

« L’Ordre s’occupe de ses affaires. Les journalistes s’occupent de leurs affaires et moi je m’occupe de mes affaires. Pis on n’a pas le choix de suivre », a-t-il commenté.