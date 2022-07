Festival BD de Prévost: d’infatigables bédéistes

Le deuxième week-end d’août se tiendra la 10e édition du Festival BD de Prévost, sympathique rendez-vous familial où une kyrielle d’artistes convie les amoureux du 9e art, dont l’illustrateur Patrick Boutin-Gagné et le scénariste Tristan Roulot, deux habitués de l’événement. Depuis leur collaboration sur Bröguun en 2012, ils n’ont cessé d’enchaîner les projets chacun de leur côté.

Rien ne prédestinait Patrick Boutin-Gagné à la bande dessinée. À 40 ans, après des années de carrière dans l’aéronautique, l’avide lecteur de comics américains s’essaye à l’illustration en participant avec François Lapierre (scénariste, illustrateur et coloriste de renom) au concours de Hachette Canada. Emballé à la lecture du récit de six planches résultant de cette première association, l’éditeur Jacques Glénat somme le tandem de produire une série tirée de cet univers fantastico-folklorique. Ainsi naquit l’excellent triptyque La bête du Lac. Depuis, le carnet de commandes de Boutin-Gagné est bien garni, œuvrant pour le compte d’éditeurs européens.

L’humilité avant tout

Malgré 15 albums réalisés en seulement 12 ans, l’illustrateur garde la tête froide, travaillant avec assiduité à parfaire son art.

«Comme je ne suis pas attitré à une série, et que je n’ai pas encore remporté un succès commercial, je dois recommencer l’architecture graphique de chaque nouvelle collaboration, me révèle-t-il à l’écran. Ça exige que je puisse me débrouiller tant dans la mise en scène que dans le dessin, deux disciplines que j’étudie avec assiduité.»

Boutin-Gagné fait bien plus que se débrouiller. Outre sa signature graphique unique, inspirée des grands maîtres américains comme Mike Mignola, il se distingue par l’ingéniosité et la générosité de ses découpages, et ce, en excellant dans différents genres : historique (Vinland, Jacques Cartier à la poursuite d’Hochelaga), polar (Héros du peuple), fantastique (Terence Trolley, La geste des chevaliers dragons).

En moins d’un mois, Boutin-Gagné s’est retrouvé sur les rayons des librairies avec deux excellents albums aux tonalités fort différentes : Le sarcophage des âmes, un envoûtant thriller fantastique signé Serge Le Tendre (seconde collaboration avec le scénariste du grand classique La quête de l’oiseau du temps), dont on espère une suite, ainsi que le premier volet du second cycle narratif de Samurai Origines, tonique Shogun initiatique illustré avec la finesse de la lame d’un sabre de samurai. Outre son indéniable talent graphique, la grande force de l’illustrateur est de nous aspirer dans l’univers proposé dès la première planche d’un album. Impossible de poser une bande dessinée de Boutin-Gagné avant de l’avoir traversé tant son découpage rythmique hypnotise.

Lui que l’on prédestinait à œuvrer dans le comics américain y arrive finalement après une décennie.

«Toutes ces années, j’ai envoyé des pages tests à Marvel. Les retours des chasseurs de talents étaient positifs, mais rien ne bougeait. Un jour, j’ai contacté le studio Top Cow dirigé par Marc Silvestri, l’un des six fondateurs d’Image Comics. Le scénariste Matt Hakins m’est revenu avec une proposition. J’y travaille depuis.» Même s’il fera son entrée chez Image Comics dans les prochains mois, tout en bouclant les deux tomes suivants de Samurai Origines l’artiste, il demeure humble, lucide. N’est-ce pas là la marque des plus grands?

Véritable incubateur de scénario, l’auteur émérite Tristan Roulot, originaire de Rennes installé depuis un moment à Montréal, ne cesse d’étonner par son aisance à naviguer à travers différents genres. Que ce soit la comédie (Goblin’s), l’histoire (Rhum Héritage, Chroniques diplomatiques), le polar financier (Crypto-monnaie, Hedge Fund), ou encore l’aventure (Arale, Le testament du capitaine Crown), il réussit toujours à déjouer ses lecteurs, les amenant là où ils s’y attendent le moins.

«J’aime prendre le temps d’installer la narration, de doter mes histoires de structures rigides, où rien n’est laissé au hasard. Pour ensuite me permettre d’improviser dans les marges», explique Roulot rejoint chez lui. «Le pari est de renverser les attentes du lectorat. Nous baignons tellement dans la culture populaire, nous avons à notre disposition tant de contenu, le pari est donc d’étonner.»

Dans Le convoyeur, sa plus récente dystopie fantastique où le scénariste flirte habillement avec l’horreur, la mâchoire nous décroche tant la chute de chaque tome désarçonne.

De rouilles et d’espoir

Dans ce monde post-apocalyptique, un virus sévit. S’attaquant au fer, la «Rouille» détruit tout ce qui reste d’infrastructure. En échange d’un œuf étrange que le quémandeur doit ingurgiter, le légendaire convoyeur accepte toutes missions lui étant confiées. Un prix à payer dont on ne soupçonne pas les répercussions.

«L’idée m’est simplement venue suite à l’écoute d’un documentaire traitant de champignons parasites sur la BBC.»

Ajoutez à cette prémisse un traitement à la David Cronenberg et vous êtes quittes pour une chevauchée en enfer. Le premier arc narratif se conclura au prochain tome, qu’il nous tarde de lire. Avec Armand aux sublimes illustrations, Le convoyeur siège aux premières loges des grands classiques de science-fiction du 9e art.

Papas à bord

Jamais en reste, Roulot s’associe à nouveau à Mateo Guerrero, illustrateur de Rhum Héritage, afin de nous proposer une nouvelle série fantastique – tant au niveau du genre que du rendu – pour les jeunes. «C’était pour assouvir nos envies de pères, de pouvoir faire lire nos bandes à nos enfants.»

Dans une forêt se trouve un village où le temps s’est arrêté. Si Woody Allen a un jour affirmé que «l’éternité, c’est long, surtout vers la fin», il n’en sera rien pour quatre jeunes de ce village. Suite à l’explosion du cristal, le temps leur est compté. Tous équipés d’un fragment de la pierre précieuse, les quatre compères partent à l’aventure, pressés de retrouver la responsable. «L’idée est d’évoquer subtilement plusieurs mythologies à travers cette aventure, de tranquillement mettre les jeunes en relation avec cette culture, sans tomber dans l’indigeste.»

Tous les ingrédients sont soigneusement pesés et intégrés à cet univers que l’on prend plaisir à découvrir, que l’on soit petit ou grand. La forêt du temps émerge du lot de titres fantastiques offerts dans la bande dessinée franco-belge. Dans notre monde où tout va trop vite, cette bande nous confronte brillamment à notre rapport au temps, celui qui fuit et ne revient jamais. Prenez un moment pour y plonger, vous y succomberez.