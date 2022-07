Épuisée des conditions de travail, une jeune ambulancière lance un cri du cœur

Une jeune femme fraichement arrivée sur le marché du travail lance un cri du cœur pour dénoncer les piètres conditions du métier d’ambulancier.

• À lire aussi: La pression sur Urgences-Santé augmente

«Chaque jour, quand moi et mes collègues rentrons au travail, nous mettons notre santé mentale et physique en jeu. Décrocheriez-vous un pendu à 24$/heure? Iriez-vous réanimer un enfant pour 24$/h? Iriez-vous sur une scène morbide dans le métro pour 24$/h? Malheureusement, c'est le salaire que j'obtiens actuellement et ça ne vaut pas le bénéfice VS le risque», peut-on lire sur sa page Facebook.

À 25 ans, elle a travaillé en région et à Montréal et elle constate que la majorité des problèmes sont présents à la grandeur de la province.

«J'ai honte de me faire pointer du doigt, parce que ça a pris trop de temps pour un patient d'avoir son ambulance. J'ai honte qu'une personne décède parce que l'ambulance ne s'est pas rendue dans les délais», dit-elle.