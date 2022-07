Même le pape François sait très bien qu’un été radieux ne se passe pas sans un séjour, si court soit-il, dans la charmante et chaleureuse cité de Québec. Un must dirait le président d’Air Canada. Et cette année, il y a plus qu’à l’habitude parce que s’ajoutent les Mosaïcultures installées jusqu’au 10 octobre au parc du Bois-de-Coulonge et ça, il faut voir.

Vous aimez être impressionné ? Vous aimez bomber le torse devant le génie et le savoir-faire québécois ? Vous en aurez plein la cour.

Sachez tout de suite que nos Mosaïcultures sont les plus grosses, magistrales et imposantes au monde. Deux cents œuvres dans 20 tableaux réalisés, tenez-vous bien, avec six millions de plantes vivantes. Vous avez bien lu. Sous la direction de Mme Lise Cormier, plus d’une centaine de personnes ont travaillé en serres et sur place pour monter et créer ces pièces géantes illustrant des scènes étonnantes, des animaux, des humains qui vous feront écarquiller les yeux.

Des éléments qui épatent autant les petits que les grands. De véritables chefs-d’œuvre devant lesquels on s’arrête, on contemple et on avance en se disant : « Ça s’peut pas ». Oui, ça se peut et c’est naturel en plus.

VOUS ME DIREZ MERCI

C’est en plein air, évidemment, ce n’est pas cher, et vous et les vôtres vous souviendrez de cette visite toute votre vie.

Les Mosaïcultures du Québec, sans but lucratif, sont reconnues à travers le monde, et il n’est pas rare de croiser des gens de partout sur la planète, des connaisseurs dans le domaine, venus admirer l’extraordinaire travail de cette équipe qui, en plus, est appuyée par environ 500 bénévoles. Les Mosaïcultures, c’est une histoire d’amour qui dure depuis 22 ans.

S’il savait, je ne serais pas surpris que le pape François, entre deux pardons, pique une pointe au parc du Bois-de-Coulonge. Tout simplement et divinement magnifique, Votre Sainteté !

