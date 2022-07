Guillaume Pineault: un grand fan de Bernard Werber

En pleine tournée à travers le Québec pour présenter son spectacle Détour, l’humoriste Guillaume Pineault s’offre une pause pour nous parler des livres qu’il a aimés.

Selon vous, quel livre vaut vraiment le détour en ce moment?

Il y a un livre que j’ai adoré parce qu’il m’a vraiment touché : Ta mort à moi de David Goudreault. Je n’avais encore jamais rien lu de lui, et c’est Louis-José Houde qui m’a offert ce roman. J’ai tellement aimé ça! Dans ma vie, c’est le premier livre que je termine avec les yeux pleins d’eau. En gros, il raconte l’histoire d’une poète reconnue, mais particulièrement tourmentée, et jusqu’à la dernière page, je n’ai rien vu venir!

Y en a-t-il un autre dont vous souhaiteriez parler?

Alexandre Barrette, un autre humoriste, m’a suggéré Open d’André Agassi. C’est un de mes héros d’enfance et dans ce livre, j’ai entre autres appris que ce professionnel du tennis n’avait jamais aimé le tennis. En fait, il l’a détesté pour mourir toute sa vie!

Quels romans avez-vous aimés sans détour au cours de votre vie?

Haute démolition de Jean-Philippe Baril Guérard, un roman sur le milieu de l’humour que j’ai trouvé vraiment bon. Ça m’a permis de voir toutes sortes de similarités avec ce que j’ai vécu dans mon parcours. Mais des loges où on voit des gens prendre ouvertement de la drogue, sincèrement, je n’ai jamais vu ça en 10 ans!

Le plongeur de Stéphane Larue. Celui-là, je l’ai lu en voyage. Je sais qu’ils vont en faire un film. Ça se passe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où j’ai habité pendant huit ans, et ça parle d’un jeune adulte aux prises avec un problème de dépendance au jeu. Après l’avoir lu, j’ai eu envie d’écrire moi aussi un livre, et je l’ai fait. Il devrait sortir en novembre prochain. Il est un peu autobiographique, ce qui m’a permis d’écrire quelque chose qui n’est pas nécessairement comique.

Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Quand j’étais en secondaire 5, il a fallu que je fasse un oral de français sur lui et ça a été le premier livre de ma vie que j’ai lu au complet! Je pense qu’il n’y a pas meilleur livre pour comprendre ce qu’est l’empathie.

La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen. Un petit roman que ma copine était pas mal sûre que j’allais aimer. L’héroïne est une jeune fille, et j’ai aimé sa vision de l’adolescence, qui est très différente de celle des gars. J’ai trouvé que ce livre-là l’amenait de façon claire. En plus, c’est bien écrit.

Et en ce moment, que lisez-vous?

Un livre que le sonorisateur de ma tournée m’a suggéré parce qu’il savait que j’allais aimer : Kukum de Michel Jean. Je trouve qu’il est important de lire sur l’histoire qui n’est pas la nôtre. Mais là, je l’ai laissé au chalet, et je ne suis pas rendu très loin.

Vous vous rappelez un livre qui a réussi à vous faire éclater de rire?

Je vais y aller avec toute la série des Paul de Michel Rabagliati. Je n’ai pas eu de grands rires en la lisant, mais elle m’a fait du bien, m’a touché. Et si j’en ai aimé tous les tomes, j’ai quand même un préféré : Paul a un travail d’été.

Est-ce que vous avez un thriller fétiche?

Je suis un grand fan de Bernard Werber. Chaque Noël, ma mère m’offre un de ses livres! J’ai notamment beaucoup aimé La boîte de Pandore. Ça me faisait rire que le héros de l’histoire ait à se rendre dans ses vies antérieures pour essayer d’améliorer sa vie actuelle.

Y a-t-il un ouvrage de référence dont vous ne pourriez vous passer?

Atlas d’anatomie humaine de Frank H. Netters. J’adore ce livre et je suis content de pouvoir en parler. Netters a peint à la main toutes les parties du corps. Du temps où j’étais ostéopathe, je l’ai tellement regardé ! C’est un livre dont je ne me débarrasserai jamais même si je ne pratique plus. Il est vraiment bien fait.

Que comptez-vous lire cet été?

Mon amie Judith Lussier m’a offert son livre Annulé(e) : Réflexions sur la cancel culture. Alors je vais le lire. Je veux connaître sa vision. Je vais mieux la comprendre et voir comment elle l’a mis en mots.