Jeff Petry échangé

Kent Hughes a réglé le dossier qu’il jugeait prioritaire : il a envoyé le défenseur Jeff Petry aux Penguins de Pittsburgh, samedi.

Le joueur de centre Ryan Poehling accompagne Petry en Pennsylvanie.

En retour, le Tricolore a mis la main sur le défenseur québécois Mike Matheson et un choix de quatrième ronde en 2023.

Petry aurait demandé d’être échangé en fin de campagne pour des raisons familiales. L’arrière américain de 34 ans a disputé huit saisons dans l’uniforme du CH.

Il reste trois années à l’entente de Petry, lui qui touche un salaire annuel de 6,25 millions $ et qui bénéficie d’une clause de non-échange.

La saison dernière, il a inscrit six buts et amassé 27 points. Il a accumulé 87 buts et 322 points en 803 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Quant à lui, Matheson est âgé de 28 ans. Il est sous contrat jusqu’en 2026 et son salaire pèse pour 4,875 millions $ sur la masse salariale. Son pacte est muni d'une clause qui lui permet de soumettre une liste de huit équipes où il refuse d'être échangé.

Matheson a inscrit 11 buts et 31 points en 74 rencontres la saison dernière. Il a disputé 417 matchs dans le circuit Bettman depuis sa sélection en première ronde par les Panthers de la Floride en 2012, amassant 138 points au passage.

Les «Pens» avaient préparé l’arrivée de Petry en envoyant leur défenseur droitier John Marino aux Devils du New Jersey en début de journée, mettant la main sur le jeune Ty Smith et un choix de troisième ronde.