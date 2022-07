Jeux vidéo: à l’abordage... ludique!

Lacs, rivières, fleuves, mers et océans n’attendent que vous. Car, en ces journées ensoleillées, quoi de mieux que de sortir le bateau... puisque nous savons tous qu’il n’est pas le moment de prendre l’avion.

Le clapotis de l’eau turquoise des mers du Sud... Sans aucun doute, «Salt» s’impose comme la toute première destination. En tant que capitaine de votre navire – vous pouvez même le personnaliser en le décorant à votre goût -, votre tâche est de naviguer d’une île à l’autre. Exploration, pillage et rencontres vous attendent, le tout dans le calme et sans l’action habituelle, dans ce titre de monde ouvert fort zen.

Toujours au chapitre des explorations familiales, mais cette fois-ci dans un esprit très «RPG» et «combats», «Horizon’s Gate» vous offre de créer votre équipage avec lequel vous sillonnerez les océans afin de vous mesurer à différents ennemis dans chacune des îles visitées. Et, avec son visuel très pixélisé, il flotte dans ce titre comme une petite odeur de nostalgie.

À la course

Quittons le calme relatif des hautes mers pour plonger tête première dans le plus populaire des sports nautiques: la course de bateaux. Commencez par votre glisser dans la peau d’un millionnaire désoeuvré qui n’a rien de mieux à faire qu’une course de yacht ou de vedette rapide. Gratuit et accessible sur fureteur, ce «Speed Boat Extreme Racing» est le genre de jeu auquel on joue quelques minutes entre deux tâches. Dans le même esprit, «Water Board Racing» s’avère un peu plus complexe puisque vous ne pouvez conduire votre hors-bord avec les touches de votre clavier, mais vous devez cliquer sur les icônes correspondants.

Pour les téléphones, et si vous avez envie d’un «feeling» de compétition, «Top Boat: Racing Simulator 3D» vous place à la barre d’un choix de six embarcations différentes – du catamaran au jet ski – afin de tenter, avec votre équipe, de remporter la prestigieuse Coupe du monde. Les possesseurs d’un PC se dirigent vers «MelDEV Power Boat Racing», actuellement en phase de développement, et qui promet de respecter les lois de la physique.

Et enfin, pour celles et ceux qui n’ont cure de compétitions et de records de vitesse, voici «Boat Rescue» dans lequel vous devez sauvez des nageurs en détresse avec votre bateau... ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

Marins...

Forcément, qui dit «bateau», dit «marin»... et nous ne parlons pas ici de pirates. Pour apprendre à piloter un navire selon les règles de l’art, voici «Sailaway - The Sailing Simulator». Avec ses visuels à couper le souffle, la météo capricieuse, des décors hyper réalistes ainsi que des courses avec d’autres joueurs, généralement des passionnés de ce sport – un voyage dans le Pacifique peut prendre jusqu’à six mois, tout est en temps réel.

Les simples amateurs préfèreront «Sailwind», un simulateur pas tout à fait comme les autres. Au contraire des titres du genre, celui-ci est plus convivial et ludique. Car, non seulement vous saurez comment manœuvrer votre embarcation tel un Neptune sorti des eaux, mais vous pourrez également explorer au calme les îles, apprendre à pêcher et à faire la cuisine et même personnaliser votre bateau en y ajoutant – pourquoi pas? – une chaise longue pour admirer le soleil couchant.

Pour les «gamers» à l’humour noir, «Sinking Simulator» propose de faire couler des navires de différentes manières. Vous choisissez le navire, la manière dont il coule et vous observez les dégâts, le tout s’avérant étrangement satisfaisant.

Et enfin, en guise de conclusion, un article sur les bateaux ne serait pas complet sans une référence au légendaire Titanic. Pour combler votre soif de curiosité, il vous faut effectuer un détour par «Titanic: The Experience» au cours duquel vous revivrez dans les moindres détails les événements du 14 avril 1912, exploration du paquebot incluse.

Le carnet de liens

«Salt»: https://www.saltthegame.com pour Windows

«Speed Boat Extreme Racing»: https://www.topspeed.com/car-games/car-games/speed-boat-extreme-racing-ar193882.html via fureteurs

«Water Boat Racing»: https://gameforge.com/en-US/littlegames/water-boat-racing/ via fureteurs

«Top Boat: Racing Simulator 3D»: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tbegames.and.top_boat_racing&hl=en_US&gl=US pour Android https://apps.apple.com/us/app/top-boat-racing-gp-simulator/id1176525116 et iOS

«Boat Rescue»: https://gameforge.com/en-US/littlegames/boat-rescue/ via fureteurs

«MelDEV Power Boat Racing»: https://store.steampowered.com/app/1303170/MelDEV_Power_Boat_Racing/ gratuit pour Windows pendant la phase de développement

«Sailaway – The Sailing Simulator»: https://sailaway.world/ pour Windows et macOS

«Sailwind»: https://rawlionworkshop.com/sailwind/ pour Windows

«Sinking Simulator»: https://store.steampowered.com/app/1164850/Sinking_Simulator/ pour Windows

«Titanic: The Experience»: https://store.steampowered.com/app/727910/Titanic_The_Experience/ pour Windows