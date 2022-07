Romans d’ici: juste les bonnes notes

Qu’est-ce que Michèle Dagenais fait à Vienne? Que cherche-t-elle auprès de Tomas, pianiste qui vivote? La réponse est loin des clichés!

Le roman La Dame de la rue des Messieurs nous transporte à Vienne ; il faut d’emblée le souligner tant le ton du récit est imprégné de l’atmosphère particulière de cette ville.

Tout visiteur de la capitale autrichienne est frappé par sa vitalité, propre à sa situation au cœur de l’Europe, et en même temps par son caractère suranné, souvenir de l’Empire austro-hongrois disparu. Là-bas, le passé et le présent s’emmêlent en harmonie.

Jean Lemieux fait de même en nous plongeant dans la vie de Michèle et de Tomas qui, de manière inattendue, en arriveront à cohabiter dans un petit appartement viennois.

Elle est québécoise, mère de famille, sexagénaire, veuve depuis peu, et elle a décidé sur un coup de tête d’aller passer quelque temps à Vienne. La capitale de la musique ne s’impose-t-elle pas pour une femme qui veut renouer avec la pianiste douée que, toute jeune, elle a été?

Tomas, lui, s’est installé à Vienne après avoir quitté la Tchécoslovaquie lorsque son pays natal a été envahi par les troupes russes en 1968, brisant l’élan de liberté du Printemps de Prague.

Depuis, il a fait mille et un boulots et, à 71 ans, il est maintenant pianiste dans un café. C’est là que Michèle le rencontre et qu’elle lui demande de lui donner des leçons. Elle a l’air sérieuse, alors il accepte, quoiqu’intrigué.

Il constate rapidement qu’elle a moins besoin de ses services que d’avoir accès à un piano. De plus, elle n’est guère causante. Mais cette entente lui convient.

Le jour où Michèle fait une très mauvaise chute dans la Herrengasse, la rue des Messieurs, c’est vers lui que l’hôpital se tourne puisqu’il est son unique contact dans la ville. Les liens entre Michèle et Tomas vont ainsi se resserrer, et leurs secrets se révéler.

L’amour de la musique

À partir d’une situation inusitée, Jean Lemieux cisèle avec doigté et intelligence une très jolie histoire qui flirte avec l’amour, mais qui n’en est pas : l’auteur, c’est heureux, évite les scénarios faciles!

Vont plutôt se déployer des parcours de vie : celui d’une femme au foyer dans le Québec de la Révolution tranquille et celui d’un jeune pas si révolutionnaire dans l’Europe d’années pas tranquilles.

Tous deux se rejoignent par l’amour de la musique – d’ailleurs, l’histoire de Beethoven sert de toile de fond au récit – et par la manière dont ils se sont inventé des scénarios pour expliquer des erreurs de jeunesse.

Jean Lemieux est un auteur touche-à-tout, qui écrit pour les jeunes et qui signe des romans policiers.

Cette fois, on est dans un autre registre où il explore bellement la délicatesse des sentiments et la retenue des émotions. Pas besoin d’explosions pour témoigner de moments perturbants : des notes bien placées suffisent.

Et son bel air nous emporte, tout léger et pourtant persistant.