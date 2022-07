La carrière de Mario Pelchat en cinq photos souvenirs

Nouveau départ

Photo d'archives

Un jeune Mario de 17 ans, en 1981. Il remportait cette année-là un grand concours de chant à la Place des Arts et il lançait son premier 45 tours, sa chanson phare Je suis un chanteur. Après avoir vécu la douleur de perdre sa sœur Johanne avec qui il formait un populaire duo, il poursuivait sa route.

Incontournable

Photo d'archives

Un troisième album pour le chanteur de 24 ans, un éponyme sur lequel on retrouve Voyager sans toi. Époque faste où on voyait Mario à la télé, car on appréciait désormais non seulement sa chaude voix, mais aussi son talent d’animateur, à la barre des émissions de variétés 7e ciel à TQS, puis Attention c’est show.

De l’or

Photo d'archives

Le jeune homme natif de Dolbeau en 1989, il y a 33 ans ! Il animait alors l’émission 7e ciel à TQS (Noovo) et recevait, à l’âge de 25 ans, un premier disque d’or en carrière pour son troisième album. L’année suivante, il lançait un autre album qui allait être certifié or en moins d’une semaine à peine.

Avec les stars

Photo d'archives

Mario, la tête remplie de projets, à l’été 1992. L’année suivante, il lancerait l’album Pelchat sur lequel se trouve notamment Pleurs dans la pluie et, en duo avec Céline Dion, Plus haut que moi. En 1993 également, il assurerait la première partie du spectacle de Madonna, au Stade olympique de Montréal.

Deux fois mariés

Photo d'archives

En 1994, Claire Lemaître-Auger épousait son beau chanteur (photo). Vingt ans plus tard, après l’erreur d’un court divorce, le couple se remariait devant proches et amis, lors du lancement du 16e album de Mario. À défaut d’avoir eu des enfants, ils ont réalisé ensemble de grands rêves, dont celui de devenir vignerons.