La nécessité d’apprendre à bien communiquer

Je suis en couple avec un homme avec qui j’ai eu une fille qui a aujourd’hui onze ans. Ce n’était pas au départ le type d’homme que je souhaitais dans ma vie, mais comme je sortais d’une relation difficile avec l’homme de mes rêves justement, j’ai choisi d’aller vers son opposé pour expérimenter quelque chose de différent.

Au début de la relation, il ne voulait pas d’enfant tout de suite. Alors après deux ans, je l’ai laissé pendant quelques mois pour le faire réfléchir. En désespoir de cause, il a fini par se soumettre à ma volonté. C’est un bon père, même s’il prétend ne pas avoir eu un bon exemple avec le sien qui était un homme sévère et dictatorial. Il aurait quand même pu hériter d’un peu de l’autorité paternelle, car personnellement, je le trouve trop mou.

Avec les années, mes reproches à son endroit sont allés en augmentation, d’après ce qu’il me dit. C’est peut-être vrai, car il me tape sur les nerfs à plusieurs niveaux. Je hais son côté « molasson » qui lui fait trouver tout le monde beau et gentil. En plus de répondre positivement à toutes les demandes de notre fille.

Comme je ne me gêne pas pour lui faire savoir ce que je pense, pas besoin de vous dire que ça a des répercussions sur le plan sexuel. Dès qu’on se dispute, ça le refroidit comme il dit. Il peut alors passer des semaines sans me demander de faire l’amour, alors qu’il sait à quel point c’est important pour moi. Quand je lui demande des explications, il se contente de dire « Tu le sais bien pourquoi je n’ai pas envie de me rapprocher de toi ! » Puis subitement au bout de quelques semaines, il revient vers moi sans s’excuser, ce qui me rend de nouveau agressive envers lui.

Je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec un homme aussi peu communicatif. Si ce n’était de la présence de ma fille qui adore son père, il y a une mèche que j’aurais quitté le bateau. Mais je tiens bon pour elle.

Comment on fait pour faire parler un homme qui n’ose pas dire ce qu’il ressent vraiment ? Un homme qui marche sur des œufs de peur de créer un choc par ses paroles, et qui en crée un quand même sur moi par son absence de paroles ? C’est toffe d’essayer de communiquer quand l’autre s’y refuse.

Amoureuse déçue

Êtes-vous vraiment amoureuse de cet homme ? Permettez-moi d’en douter. Je vous signale en passant que communiquer ne consiste pas juste à parler. Parce qu’une bonne partie de la communication ne passe pas par la parole, mais par la qualité de l’écoute, l’attitude non verbale des deux protagonistes, ainsi que le ton de la voix de celui ou celle qui parle.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre partenaire reçoit quand vous procédez par diktat comme vous l’avez fait pour le décider à avoir un enfant ? Votre agressivité, il doit la ressentir, comme il ressentait celle de son père jadis. C’est quasi normal que ça le refroidisse. Mais dès qu’il ramollit un peu, vous repartez sur le sentier de la guerre.

Ce n’est certainement pas facile pour le « molasson » qu’il est de faire sa place dans un tel contexte. Encore moins de trouver les mots pour dire sa réalité quand il sait que le rebond va venir vite et dru.

Je pense que si vous tenez à maintenir la relation avec le père de votre fille, il va falloir mettre de l’eau dans votre vin et vous faire aider en thérapie pour établir une bonne communication avec lui. Une communication saine où l’un et l’autre vous aurez votre place, votre droit de parole plein et entier, et où l’exemple donné à votre fille lui sera profitable.