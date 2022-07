La nouvelle alliance américaine

La diplomatie occidentale traverse un des pires moments de son histoire récente. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient été contraints de conclure une alliance avec l’Union soviétique pour vaincre l’Allemagne hitlérienne.

Personne n’aimait cette alliance contre nature. La guerre en Ukraine et la montée de la puissance chinoise obligent les États-Unis et leurs alliés à pratiquer le même type d’alliance avec des dictatures qui leur répugnent. Joe Biden rencontre les dirigeants d’Arabie saoudite et d’autres pays de la région, alors qu’il préférerait les ignorer. Mais il a besoin d’eux, comme ils ont besoin de lui. Le pétrole et le gaz sont au cœur d’une nouvelle alliance qui se dessine entre des pays dont les régimes s’opposent.

1. Que demandent les États-Unis à l’Arabie saoudite ?

Les États-Unis veulent que le pays augmente considérablement ses exportations de pétrole pour faire baisser les prix mondiaux de l’énergie. Bien entendu, aucun pays pétrolier n’a intérêt à faire baisser les cours du pétrole. Bien plus, la hausse des prix du pétrole des derniers mois ne provient pas d’un déséquilibre entre l’offre et la demande de pétrole. Cette hausse a été provoquée par les inquiétudes provenant de la guerre en Ukraine. Pomper davantage de pétrole dans le marché pourrait entraîner une très forte baisse des prix parce que l’inquiétude mondiale sur les approvisionnements s’atténuerait considérablement.

2. Comment les États-Unis peuvent-ils persuader l’Arabie saoudite ?

3. Les États-Unis s’intéressent-ils à d’autres dictatures ?

L’Arabie saoudite n’est pas le seul pays à être capable de déverser davantage de pétrole dans le marché. Le Venezuela et l’Iran bradent leur pétrole en raison des sanctions économiques qui ont été décrétées contre ces deux pays. Les principaux acheteurs d’énergie iranienne et vénézuélienne sont la Chine et l’Inde. Mais depuis que la guerre en Ukraine a commencé, les rabais consentis par le Venezuela seraient passés de 50 % à 66 %. Pourquoi ? Parce que le pétrole russe fait maintenant concurrence au pétrole iranien et vénézuélien. Cependant, les installations pétrolières vénézuéliennes sont en mauvais état et la vente des hydrocarbures iraniens passe par la conclusion d’une entente improbable sur le programme nucléaire iranien.

4. Sur quels autres sujets porteront les discussions ?

Biden arrive dans la région avec un projet d’OTAN du Moyen-Orient. Les États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite seraient au cœur de cette alliance militaire locale qui aurait comme objectif de protéger ses membres contre l’Iran et éventuellement, contre la Russie. Cependant, certains pays de la région, comme les Émirats arabes unis, préfèrent entretenir des relations cordiales avec l’Iran. Mais, surtout, la cause palestinienne tient toujours à cœur aux populations de la région et les alliances avec Israël demeurent mal vues tant que problème ne sera pas réglé.

5. Que vaudrait une nouvelle alliance au Moyen-Orient ?

Cette alliance serait probablement faible, parce que dictée par des circonstances immédiates.