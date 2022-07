Le cancer des dettes de cartes de crédit

En cette folle période de forte inflation et de solide reprise économique, tout coûte plus cher. Et cela se répercute sur l’utilisation des cartes de crédit par les consommateurs.

Dans son dernier rapport sur les tendances du marché du crédit, Équifax Canada rapporte une forte hausse des dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit, lesquelles ont augmenté de 17,5 % au Canada lors du premier trimestre dernier par rapport au trimestre correspondant de 2021. Au Québec, la hausse est encore plus forte, soit de 18,4 %.

Autre indicateur significatif : le volume de nouvelles cartes émises par les émetteurs de cartes de crédit lors du premier trimestre a bondi de 31,2 %.

Et quant à la limite de crédit moyenne accordée aux détenteurs d’une nouvelle carte, elle atteint maintenant la somme de 5500 $, soit la plus élevée en sept ans, selon Équifax Canada.

LA QUESTION À 83 MILLIARDS $

En avril dernier, Statistique Canada évaluait à 83 milliards $ le montant de la dette que les ménages canadiens détenaient par l’entremise des cartes de crédit. En hausse de 9 milliards $ par rapport à avril 2021.

Si vous faites partie des 35 à 40 % des détenteurs de cartes de crédit qui n’ont pas les moyens de payer tous les mois leurs soldes en entier, sachez que l’endettement par l’entremise des cartes de crédit risque fort de vous entraîner dans la dèche.

Tel un cancer, la carte de crédit détruira la santé de vos finances personnelles.

TOUT D’ABORD...

Quand vous ne payez pas intégralement le solde mensuel, il faut que vous sachiez que vous ne bénéficiez jamais du délai de grâce de 21 jours sans intérêts que les émetteurs de cartes de crédit doivent accorder.

En effet, dès que le solde n’est pas entièrement réglé à la date d’échéance, les frais d’intérêt sur les nouveaux achats commencent à courir à partir de la date de fin de la période précédente.

Explication.

Prenons, à titre d’exemple, un relevé d’un solde courant de 1000 $ portant sur la période allant du 7 juin au 4 juillet, dont la date d’échéance est le 25 juillet. Si vous ne payez pas entièrement le solde de 1000 $ à la date d’échéance, les frais d’intérêt sur les nouveaux achats effectués lors de ladite période (du 7 juin au 4 juillet) vont courir à partir du moment où l’opération est enregistrée. Si l’opération remonte au 7 juin, c’est donc à compter de ce moment que les frais d’intérêt commencent à courir sur cet achat. Et ainsi de suite...

HAUSSE DU PAIEMENT MINIMUM

À compter du 1er août prochain, le paiement minimum sur les cartes de crédit émises avant août 2019 passera de 3 % du solde dû à 3,5 %. Par la suite, le paiement minimum continuera d’augmenter annuellement à raison d’un demi-point de pourcentage, soit à 4 % le 1er août 2023, à 4,5 % à compter d’août 2024 et finalement à un plafond de 5 % en août 2025.

Précisons que les cartes de crédit émises depuis août 2019 sont déjà assujetties au paiement minimum de 5 % du solde dû.

Concrètement, voici ce que représente, comme charge financière, l’augmentation du paiement minimum.

À l’heure actuelle, le paiement mensuel minimum est de 3 % du solde dû. Par tranche de 1000 $, le paiement minimum s’élève à 30 $. En passant à 3,5 %, le paiement minimum grimpera à 35 $.

Il n’y a rien de catastrophique là-dedans, on s’entend !

Mais le « bon » côté de la hausse forcée du paiement minimum, c’est son impact crucial sur le nombre d’années requises pour finalement réussir à effacer cette fichue dette de la carte de crédit.

Voyons l’impact financier avec une carte de crédit au taux de 19,9 %. Les données proviennent de l’outil de calcul de l’Office de la protection du consommateur.

Avec un paiement minimum de 3 % d’un solde dû de 1000 $, cela prenait 10 ans et 11 mois pour rembourser la dette au complet. Et les frais d’intérêt allaient s’élever à 979,87 $. Avec le nouveau paiement minimum de 3,5 % d’un solde dû de 1000 $, le nombre d’années de remboursement sera réduit à 8 ans et 11 mois. Et les frais d’intérêt baisseront à 747,80 $.

Le fait d’augmenter de seulement un demi-point de pourcentage le paiement minimum requis sur le solde mensuel dû (soit de 3 à 3,5 %) aura pour conséquence de réduire la facture totale des frais d’intérêt de 232 $ par tranche de solde dû de 1000 $. Et ce, en raccourcissant la période de remboursement de ladite dette de deux années.

Et quand le paiement minimum mensuel atteindra les 5 %, soit un montant de 50 $ par tranche de 1000 $ de solde dû à compter du 1er août 2025, le nombre d’années pour rembourser cette dette diminuera à 6 ans et les frais d’intérêt s’élèveront à 441,87 $.

Par rapport au paiement mensuel minimum actuel de 3 %, le fait de hausser le paiement minimum à 5 % aura pour effet financier concret de raccourcir la période de remboursement de la dette de presque 5 ans et d’économiser ainsi 538 $ de frais d’intérêt par tranche de dette de 1000 $.

Pour fins d’exemple, j’ai limité les calculs à un solde dû de seulement 1000 dollars.

L’EFFET MULTIPLICATEUR

Selon votre situation, vous n’avez qu’à multiplier les chiffres mentionnés précédemment en fonction de votre solde dû pour prendre conscience de ce qu’il vous coûtera en frais d’intérêt si vous limitez vos remboursements de carte de crédit selon le paiement minimum.

Ainsi, un solde dû de 5000 $ nécessitera à partir d’août prochain un paiement mensuel minimum de 3,5 % (175 $/mois). Il vous en coûtera au terme du remboursement de ladite dette (8 ans et 11 mois) la rondelette somme de 3739 $ en frais d’intérêt.

Avec un paiement mensuel minimum de 5 % (250 $/mois), le remboursement s’échelonnera sur 6 ans, et les frais d’intérêt plafonneraient à 2209 $.

Ça reste une dette empoisonnante !

