Le CF Montréal persévère et l’emporte

Le CF Montréal ne s’est pas laissé décourager par son manque d’opportunisme et a finalement battu son éternel rival, le Toronto FC, par la marque de 1 à 0, samedi au Stade Saputo.

L'équipe montréalaise s'est approchée à un point des Red Bulls de New York et du troisième rang de l'Association de l'Est de la Major League Soccer en vertu de ce gain.

C’est un «TFC» peu confiant qui s’est amené dans la métropole québécoise, alors qu’il occupe les bas-fonds de l’Est et s'était incliné face au Fire de Chicago en milieu de semaine. Le club torontois, qui attend impatiemment l’arrivée des internationaux italiens Lorenzo Insigne et Federico Bernarderschi, a tout a tout de même tenu le fort pendant 69 minutes avant de concéder.

Alistair Johnston a rompu l'impasse en envoyant un centre précis dans la surface de réparation en direction de Romell Quioto, mais c’est sur le défenseur Lukas MacNaughton que le ballon a ricoché avant de terminer sa course dans la cage torontoise.

Le onze montréalais a dû se méfier en fin de rencontre, puisque son défenseur Kamal Miller a écopé d’un deuxième carton jaune et a été expulsé du match. Les Torontois ont toutefois été frustrés par James Pantemis à la 89e minute sur un coup de pied de coin - leur seule occasion de marquer de qualité en fin de match.

Profitant d’une salle comble pour la première fois de la saison, le CF Montréal a fait plaisir à ses partisans en dominant complètement l’allure du match. Les contre-attaques organisées sporadiquement par le Toronto FC ont rarement été concluantes et Ayo Akinola a vu deux de ses buts être refusés pour hors-jeu.

Rappelons que les hommes de Wilfred Nancy avaient mordu la poussière à leurs deux derniers matchs, disputés contre le Sporting de Kansas City et le Galaxy de Los Angeles.