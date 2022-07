Le secret de l’amour, de la santé et de l’argent: optez pour le succès

L’auteure et scénariste Rhonda Byrne qui s’est fait connaître avec son best-seller Le secret, vendu à plus de 25 millions d’exemplaires à travers le monde, un des plus grands succès de la décennie dans son créneau, vient de lancer un nouveau livre, Le secret de l’amour, de la santé et de l’argent, un ouvrage qui fournit les clés pour réussir dans les différentes sphères de la vie.

Photo courtoisie

Rhonda Byrne est une grande adepte de la gratitude. En fait, pratiquement tout l’ouvrage est construit autour de cette manière d’agir. Ainsi, au lieu pour chacun d’être découragé, attristé ou même frustré par rapport à certaines maladies contraignantes, l’auteure suggère d’adopter une attitude inverse. Regardez d’abord ce qui va au niveau de votre santé et soyez reconnaissant de ce que vous avez. Mieux encore, imaginez-vous guéri de ce qui ne va pas et remerciez l’univers. C’est par divers témoignages que l’auteure démontre que ces méthodes fonctionnent. Vous êtes sceptique? Évidemment, d’autant plus que parmi les témoins, certains avaient reçu des diagnostics médicaux très sombres et qu’en utilisant la gratitude ils ont guéri.

Pour mieux comprendre le processus, lorsque l’on fait preuve de gratitude, c’est un peu comme avoir des pensées d’amour tant pour l’univers que pour soi-même. Si au contraire vous êtes triste, désespéré ou frustré, ce sont des sentiments négatifs qui gravitent autour de vous. Tandis qu’en faisant preuve de gratitude, c’est de l’amour qui se dégage de vous et l’amour étant le sentiment le plus puissant, il parvient à faire des miracles. L’auteure suggère également de débuter par de petites choses, un mal de tête par exemple. Plus vous obtiendrez des résultats concrets sur des petits maux, plus il vous sera facile de tenter l’expérience sur des problèmes plus sérieux.

La loi de l’attraction

Si la gratitude occupe une grande place dans ce livre, plusieurs principes énoncés s’appuient sur la loi universelle de l’attraction. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie, estime l’auteure, il est impératif d’avoir des pensées positives au quotidien pour avoir un impact positif. « La loi de l’attraction vous permet d’avoir, d’être et de faire tout ce que vous voulez », clame Rhonda Byrnes. C’est une loi qui agit à la manière d’un aimant, que vous y croyiez ou non.

♦ Rhonda Byrne est l’auteure de plusieurs livres, dont Le Secret, traduit en plus de 50 langues. Pour en apprendre davantage, on visite : www.thesecret.tv.