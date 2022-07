Le traversier pour éviter le chaos dans l’est de Montréal

Des automobilistes ont trouvé une option pour éviter le chaos qu’entraînent les travaux de réfection du pont-tunnel La Fontaine depuis des mois dans l’est de Montréal: la traverse Saint-Ignace-de-Loyola/Sorel-Tracy à une heure de là!

En fait, ils sont plusieurs, tellement que la nouvelle gare fluviale de Saint-Ignace, tout près de Berthierville, est débordée ces jours-ci malgré le récent ajout de 80 places pour les véhicules en attente de prendre le traversier vers Sorel-Tracy sur la rive sud du fleuve.

«La fin de semaine passée, ça débordait d’automobilistes qui attendaient sur l’accotement jusqu’à l’église [à un kilomètre de là] pour aller prendre le bateau, on en a pour deux ans dans cette situation à cause des travaux du tunnel», nous a expliqué Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, en entrevue téléphonique.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

«Et au lieu d’aller attendre pour prendre le pont Jacques-Cartier ou n’importe quel autre pont, ils s’en viennent ici traverser de l’autre bord pour prendre la 30, c’est plus rapide pour eux», a ajouté le maire.

Nous nous sommes rendus à la gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola, jeudi, et avons parlé à plusieurs automobilistes qui ont confirmé cette situation.

«J’ai passé dernièrement au tunnel La Fontaine et je ne veux plus passer là jamais, je veux éviter le chaos de Montréal», nous a mentionné Diane Aussant, qui arrivait de Terrebonne pour aller sur la Rive-Sud.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

«J’aime mieux faire un détour et payer 16 $ pour mon billet, nous a de son côté confié Sylvain Pilon, qui était parti de Repentigny pour faire de la livraison de saucissons à Sorel et qui aurait pris le pont-tunnel, un itinéraire plus rapide en temps normal. J’avais pris le traversier seulement qu’une ou deux fois par le passé.»

Une dame et ses deux enfants arrivaient même d’Estérel, dans les Laurentides. «C’est plus agréable de venir prendre le bateau et d’avoir une vue sur le fleuve que d’être pris dans le trafic», nous a dit Sophie Bélanger.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

La nouvelle gare fluviale de Saint-Ignace-de-Loyola inaugurée à la fin juin en présence du ministre des Transports, François Bonnardel, offre désormais sept voies d’entrées avec deux navires en fonction (et un en réserve). Le maire Barthe nous a indiqué que quelque 115 véhicules peuvent maintenant se positionner dans l’aire d’attente, alors que l’ancienne gare ne comptait que deux voies avec la possibilité d'accueillir 30-35 voitures, dans la file d'attente.

«Les deux gares de la traverse sont neuves [NDLR: la nouvelle gare de Sorel-Tracy a été inaugurée en août 2019] et on travaille beaucoup sur l’expérience client pour inciter les gens à utiliser cette alternative», nous a indiqué Simon Laboissonnière, responsable des communications à la Société des traversiers du Québec (STQ), confirmant aussi l’impact des travaux du tunnel sur l’achalandage accru de la traverse.

Gratuité

Le maire Barthe prône par ailleurs la gratuité du service.

«Ça fait des années qu’on veut avoir la gratuité, affirme M. Barthe, alors que la traverse entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola est la deuxième plus achalandée au Québec, après celle de Tadoussac. Si ça devient gratuit, ça deviendrait la plus achalandée.»