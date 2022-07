L’effet Projet Montréal

Au lendemain du scrutin municipal, « l’effet Valérie Plante » s’est concrétisé. Une nouvelle génération de leaders, incluant plusieurs jeunes femmes, a été élue : Sherbrooke, Longueuil, Saguenay, Québec, Laval, Terrebonne, Repentigny...

Ces nouveaux visages viennent surtout avec une nouvelle vision de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des nouvelles pratiques environnementales et démocratiques... Le dépôt du nouveau plan d’urbanisme à Laval cette semaine en témoigne. C’est une révolution pour cette banlieue, un grand pas en avant.

Si l’élection d’une jeune femme à la mairie de Montréal a eu cet effet, nous devons également reconnaître, près de 20 ans plus tard, que le parti dont est issue Valérie Plante, Projet Montréal, a inspiré. La création de villes et quartiers à échelle plus humaine est devenue la norme.

Richard Bergeron

On doit aussi reconnaître l’apport de Richard Bergeron, son fondateur. Avec ses études en architecture, maîtrise en urbanisme, doctorat en aménagement, il est venu bousculer le monde municipal. Ses critiques acerbes sur l’omnipotence que nous accordons à l’automobile ont dérangé. Aujourd’hui, ses idées font leur chemin.

Cela dit, il serait injuste de ne pas souligner que les idées défendues par Projet Montréal existaient déjà dans le paysage politique montréalais. Par exemple, André Lavallée déposa dans les années 2000 un plan de transports ambitieux : tramway, prolongement du métro, BIXI en plus d’un tout premier plan d’urbanisme qui allait encadrer l’aménagement qui se faisait alors tous azimuts. Louise Harel, candidate à la mairie en 2009, mais préalablement ministre de la métropole, avait quant à elle concrétisé le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, véritable cicatrice urbaine, permettant l’agrandissement du Palais des congrès.

Acceptons d’être dérangés

La réélection de Valérie Plante et l’arrivée des Marchand, Fournier, Boyer, Beaudin... est une bouffée d’air frais pour le Québec. Espérons qu’ils oseront nous déranger.

Des tramways, des vélos et des REV, des flottes électriques, des rues piétonnes, des panneaux d’arrêt, des patinoires en pleine rue, des berges accessibles, on en veut partout et beaucoup. Des infrastructures d’envergure aussi. La voie est tracée. Foncez !