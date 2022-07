Les Américains mettent la main sur une jeune pousse d’ici

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

La techno TrackTik change de mains

Photo tirée de LinkedIn

L’entreprise américaine Trackforce Valiant a récemment annoncé l’acquisition de la jeune pousse québécoise TrackTik pour une somme non divulguée. Fondée par Simon Ferragne en 2013, TrackTik offre une solution infonuagique de gestion des agents de sécurité. La Caisse de dépôt avait pourtant investi dans l’entreprise en 2017 et en 2019. Comptant des bureaux à Montréal et à Londres, TrackTik dessert 780 clients dans 35 pays.

Le président exécutif de Fiera vend

Photo courtoisie

Jean-Guy Desjardins, qui est président exécutif du conseil d’administration de Fiera Capital depuis le 1er janvier, a vendu cette semaine pour près de 1,3 million $ d’actions du gestionnaire de fonds montréalais qu’il a fondé en 2003. « La vente a été réalisée à des fins de planification successorale », a précisé M. Desjardins dans un communiqué. L’homme d’affaires conserve une participation importante dans Fiera.

Le Fonds de solidarité FTQ investit dans 7Gen

L’entreprise vancouvéroise 7 Generation Capital a amassé 8 millions $ auprès du Fonds de solidarité FTQ et du géant allemand Siemens. 7Gen offre des services d’installation et location de chargeurs ainsi que d’exploitation, d’entretien et de location de véhicules électriques.

Novacap achète et vend

Capture d'écran

La firme d’investissement Novacap, dont le siège social est à Brossard, a annoncé cette semaine l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise ontarienne Ratehub.ca, un site web qui permet de comparer des produits financiers comme les hypothèques, les cartes de crédit et les assurances. Au cours des dernières semaines, Novacap a par ailleurs vendu deux entreprises de son portefeuille, l’ontarienne Greenwood Mushrooms et la canado - américaine Hallcon.

Nouveaux actionnaires chez Lapointe

Appartenant à la firme ontarienne Altima Dental depuis 2019, les Centres dentaires Lapointe comptent de nouveaux actionnaires. Altima a annoncé cette semaine sa fusion avec l’entreprise 123Dentist de Colombie-Britannique. L’entité regroupée, qui comptera près de 350 cliniques au Canada, sera détenue par la firme d’investissement torontoise Peloton Capital ainsi que les new-yorkaises KKR et Sentinel Capital.

Cook it recueille 5 M$

L’entreprise de plats préparés Cook it a annoncé cette semaine avoir reçu un prêt de 5 millions $ de Desjardins Capital. Malgré les difficultés que connaît actuellement ce secteur d’activité, Cook it dit avoir enregistré une croissance de 4 % au cours de son plus récent exercice financier. En octobre, le Fonds FTQ avait déjà prêté 5,5 millions $ à l’entreprise. Les principaux actionnaires de Cook it sont la cofondatrice Judith Fetzer, la firme albertaine District Ventures Capital et Alain Bouchard d’Alimentation Couche-Tard.