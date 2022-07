Les coups de chaleur et les chiens

Mi-juillet déjà... Nous n’avons pas encore eu beaucoup de journées très chaudes et collantes cet été, mais ça s’en vient assurément. Or, mieux vaut prévenir que guérir alors parlons des coups de chaleur chez les chiens : quels sont les chiens le plus à risque et comment bien les protéger contre un coup de chaleur? Voici des réponses à vos questions.

Je lisais dernièrement que chaque année, des humains succombent à cause de la chaleur intense. C’est sans aucun doute la même chose, et peut-être même plus encore, chez les animaux et particulièrement chez les chiens qui ont un seuil de tolérance limité à la chaleur.

Les coups de chaleur chez le chien peuvent occasionner de graves problèmes de santé et même le décès. J’aurais envie de dire souvent, le décès, car on voit encore les chiens arriver trop tard dans les cliniques vétérinaires, peut-être à cause de propriétaires moins bien informés ou peu soucieux. Donc oui, le coup de chaleur est une urgence de vie ou de mort. Voici donc quelques réponses à vos questions à ce sujet.

1. Pourquoi les chiens sont-ils plus vulnérables que nous à la chaleur?

Contrairement à nous les humains, les chiens ne suent presque pas. Seulement au niveau des coussinets. Ils ne peuvent donc pas éliminer la chaleur de leur corps en transpirant, ce qui fait que leur température interne augmente plus rapidement que la nôtre. La seule méthode de dispersion de la chaleur qui leur reste est par la respiration, en haletant, mais cette méthode est moins performante.

2. Certains chiens sont plus sensibles que d’autres à la chaleur. Lesquels?

Voici les chiens qui sont plus susceptibles aux coups de chaleur avec lesquels on devrait être encore plus vigilant quand il fait chaud et humide : 1 Les chiens au museau aplati, comme le pug ou le bouledogue français, tout simplement parce qu’ils ont un système respiratoire peu efficace ; 2 Les chiens au pelage épais ; 3 Les chiens obèses ou en surpoids, car le gras est un bon isolant thermique, mais aussi parce trop de gras peut aussi comprimer les poumons ; 4 Les chiens âgés et les chiots et, 5 Les chiens avec des problèmes cardiaques ou respiratoires.

3. Quels sont les signes démontrés par un chien victime d’un coup de chaleur?

On pourra observer plusieurs de ces éléments : un halètement important et constant, de la salivation excessive, une respiration plus difficile, des gencives d’une couleur rouge très foncé (rouge brique), une langue plus large, épaissie et aussi de couleur rouge foncé, de l’agitation, des étourdissements ou de la faiblesse. Si le chien est dans un état avancé et critique, il pourra même être effondré au sol, non réactif, avec un regard plutôt fixe et peut-être même des convulsions. Dans tous les cas, consultez un médecin vétérinaire sans tarder!

4. Comment puis-je faire pour éviter un coup de chaleur chez mon chien?

Il y a plusieurs choses à faire quand il fait très chaud et humide dehors. Tout d’abord, ne laissez jamais votre chien seul dans la voiture, même avec les fenêtres ouvertes et pas non plus dans un endroit clos et non aéré comme une tente. Si vous avez l’air conditionné à la maison, gardez donc votre toutou à l’intérieur. Autrement, s’il se retrouve dehors, mettez de l’eau à sa disposition. Beaucoup d’eau! Offrez-lui une place à l’ombre. Évitez l’exercice physique tout court les journées de grandes chaleurs. Évitez aussi les promenades en plein soleil. Sortez votre chien aux périodes de la journée où il fera plus frais. Si vous le pouvez, offrez-lui une petite piscine pour enfants que vous placerez à l’ombre et où il pourra se rafraîchir sous votre supervision. Gardez un œil sur son état en tout temps et, en cas de doute, contactez votre médecin vétérinaire.