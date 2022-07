Les plus beaux villages du Québec: 20 endroits magnifiques à découvrir

Si vous le voulez bien, permettez-moi de vous amener ailleurs. D’aller au-delà du paysage de type carte postale. De vous inviter à découvrir de beaux villages qui remontent aux origines de notre histoire. D’explorer ces petites localités tantôt connues tantôt méconnues qui nous font voyager dans le temps.

Pour les sélectionner, je me suis basé en grande partie sur les critères de l’Association des plus beaux villages du Québec. Il s’agit de localités avec un bon nombre de bâtiments représentatifs de notre histoire et bien préservés, l’ensemble étant le plus harmonieux possible avec le territoire.

Les villages choisis, lesquels sont parmi les plus anciens, se retrouvent donc en majorité le long des cours d’eau ayant favorisé la colonisation, soit le Saint-Laurent et le Richelieu. Ceux situés au sud du Québec se sont plutôt formés par la venue de loyalistes ou de villégiateurs américains aisés.

ÉCOUTEZ la chronique d'Alain Demers au micro d'Alexandre Moranville-Ouellet à QUB radio:

Comptant moins de 5000 habitants, tous ces villages sont agrémentés de jolis paysages et animés d’une culture qui leur est propre. Pour la sélection, j’ai aussi tenu compte de la facilité à faire une visite avec un circuit pédestre ou dans un bâtiment historique.

Et comme l’été est court et qu’il faut en profiter pour avoir du bon temps, j’ai également tenu compte des attraits et des plaisirs du village, que ce soit une halte au bord de l’eau, une table champêtre ou la rencontre d’un artisan. Peut-être même serez-vous tenté d’y passer la nuit ou plus.

Bonnes découvertes !

Alain Demers

20 PLUS BEAUX VILLAGES

1 - Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Photo courtoisie, Chantal Gingras

Fondation ou colonisation : 1679

Population : 1214

Région : Québec

Situé sur la côte sud, le village a traditionnellement été habité par des générations de marins à partir du début de la Nouvelle-France. Le cimetière marin s’étend jusqu’aux battures, au pied de l’église au toit rouge, presque léchée par la marée haute. Agricole, le village se distingue aussi par son chapelet de maisons néoclassiques du 19e siècle.

LE DÉCOUVRIR

Manoir Mauvide-Genest (expositions, visites guidées)

Circuit pédestre (avec GPS loué)

Panneaux d’interprétation

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Épicerie de campagne, boutique d’art et d’artisanat

Resto, bistro

Gîtes touristiques

► www.st-jean.iledorleans.com

► www.tourisme.iledorleans.com

Un bel exemple de revitalisation

Photo courtoisie, Claire Vézina

Historien, photographe et auteur d’un livre qui porte sur 100 curiosités de l’île d’Orléans, Pierre Lahoud est venu s’établir à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans en 1975 alors que la mode était au retour à la terre.

Il avait 23 ans lorsqu’il a acheté une maison abandonnée qu’il a littéralement sauvée de la démolition.

« À l’époque, j’avais surtout acheté un paysage », lance l’amoureux du patrimoine qui y habite toujours. Je l’ai restaurée, cela a pris plusieurs années de travail et c’est maintenant un joyau. »

Des joyaux, il y en a plusieurs dans son village d’environ 900 habitants marqué par les passages des navigateurs du Saint-Laurent qui s’arrêtaient dans ce village situé entre la falaise et le fleuve. « L’architecture est différente de celles des villages du reste de l’île, car plusieurs maisons ont été construites par eux, explique l’historien de 70 ans. Ils ont construit des demeures somptueuses avec une ornementation élaborée et des façades composées de briques qui démontraient leur richesse. » Les navigateurs qui arrivaient avec des bateaux vides y mettaient des briques pour que le poids fasse balancer le navire. C’est avec ces mêmes briques qu’ils ornaient leurs maisons de Saint-Jean.

« Notre village est l’un des plus beaux exemples de revitalisation au Québec », poursuit-il en évoquant le lieu historique du Manoir Mauvide-Genest, le cimetière marin, le presbytère, l’église, la maison du bedeau et l’écurie formant un parfait exemple d’ensemble seigneurial.

Pierre Lahoud se réjouit aussi de l’implication des citoyens et de l’arrivée des jeunes apportant une nouvelle et stimulante dynamique. « Le fait qu’il y ait une reprise en main du village, je trouve ça beau, dit-il. Il y a une fierté d’habiter dans un bel environnement. »

-Sarah-Émilie Nault

2 - Saint-Antoine-sur-Richelieu

Photo courtoisie, André Lirette

Fondation ou colonisation : 1750

Population : 1780

Région : Montérégie

Le cachet du village, on le doit à une cinquantaine de maisons plus que centenaires, dont plusieurs le long de la rue du Rivage bordant la rivière Richelieu. Certains bâtiments suscitent la curiosité comme l’extravagant Château Saint-Antoine de style mauresque, doté de tourelles et de nombreux arcs. Le village doit aussi son charme à son ca-ractère rural et paisible.

LE DÉCOUVRIR

Circuit pédestre patrimonial imprimable

Bac à câble reliant Saint-Denis-sur-Richelieu

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Brocante, produits de la ferme, vignoble

Restos

► www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

► www.tourisme-monteregie.qc.ca

3 - North Hatley

Photo courtoisie, Tourisme Cantons de l'Est / Simon Diotte

Fondation ou colonisation : 1897

Population : 681

Région : Cantons-de-l’Est

Entouré de montagnes, le village donne sur un vaste panorama du lac Massawippi. À compter de la fin du 19e siècle, de riches Américains venus du sud par train ont découvert la beauté des lieux et y ont établi de somptueuses villas. De là est née une tradition de villégiature, plusieurs résidences de l’époque étant devenues de charmantes auberges, des restos et des boutiques.

LE DÉCOUVRIR

Balade à pied dans le cœur villageois

Navette reliant le village à Ayer’s Cliff, aussi à découvrir.

FAIRE UNE HALTE

Boutiques d’art et d’artisanat, antiquaires

Restos, cafés

Auberges, gîtes touristiques

► www.northhatley.org

► www.cantonsdelest.com

4 - Deschambault-Grondines

Photo courtoisie, Claire Morin

Fondation ou colonisation : 1646

Population : 2290

Région : Québec

Sur le Chemin du Roy, les deux villages maintenant fusionnés occupent plus de 20 kilomètres de littoral. Le cap Lauzon domine le fleuve. Les lieux sont enrichis d’un ensemble remarquable de bâtiments traditionnels de pierre et de bois, dont plusieurs classés historiques. Le patrimoine catholique y est très présent avec ses églises, ses cimetières et ses calvaires.

LE DÉCOUVRIR

Moulin de la Chevrotière (exposition)

Magasin général Paré (musée à l’étage)

Vieux presbytère de Deschambault (exposition)

Moulin banal de Grondines

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique, quais

Antiquaire, brocante

Produits du terroir, verger

Restos, bistros

Auberges, hôtel, motel, gîtes touristiques

► deschambault-grondines.com

► tourisme.portneuf.com

5 - Kamouraska

Photo courtoisie, Nicolas Gagnon

Fondation ou colonisation : 1858

Population : 607

Région : Bas-Saint-Laurent

Réputé pour ses couchers de soleil, Kamouraska nous charme par son cœur villageois de maisons ancestrales bordant le littoral et par son cachet maritime. Mais il y a aussi le caractère pittoresque des filets de pêche à l’anguille ancrés sur l’estran, ses vastes champs agricoles et l’ampleur de l’estuaire avec les montagnes de Charlevoix en arrière-plan.

LE DÉCOUVRIR

Circuit du patrimoine téléchargeable

Croisières en zodiac

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Parc du Marais du Petit-Aboiteau

Musée, boutiques d’art, magasin général, poissonnerie (esturgeon, anguille)

Bistros, cafés

Auberges, gîtes touristiques

► tourismekamouraska.com

► bassaintlaurent.ca

6 - Neuville

Photo courtoisie, PANORAMAX

Fondation ou colonisation : 1684

Population : 4567

Région : Québec

Sur le Chemin du Roy, première route construite en Nouvelle-France, le village comprend plusieurs bâtiments classés du 18e siècle. Dans le cœur villageois et historique, on découvre le bourg Saint-Louis, un quartier ayant été nommé ainsi en 1754. Pas moins d’une dizaine d’endroits donnent accès au fleuve. La rue du Quai mène à la marina.

LE DÉCOUVRIR

Circuit pédestre patrimonial avec capsules vidéo, téléchargeable sur un téléphone

FAIRE UNE HALTE

Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher

Parc Maurice-Grenier

Gîtes touristiques, camping

L’amour d’une maison, d’un lieu et des gens

Photo Stevens LeBlanc

C’est une toute petite annonce vue par hasard dans le journal qui a changé la vie d’Estelle Dumas et de Reginald Blanchard à tout jamais. En achetant une maison ancienne à Neuville en 1975, le couple de Saint-Lambert ne se doutait pas qu’il y serait encore plus de 40 ans plus tard.

Lorsqu’ils racontent l’histoire de leur maison datant de 1801 et classée historique, on comprend qu’Estelle Dumas et Reginald Blanchard, tous deux âgés de 76 ans, en soient tombés amoureux fous dès qu’ils ont acheté cette propriété de la rue des Érables. « Nous voulions la protéger, dit le couple aujourd’hui retraité. En visitant la maison, nous avons découvert la ville, les gens qui l’entourent et la beauté des lieux. »

Ils vantent à l’unisson le patrimoine de Neuville, ses 23 maisons patrimoniales, dont plusieurs sont des monuments historiques, les quelque 160 maisons centenaires répertoriées dans un important livre de la société d’histoire, le paysage ainsi que le fameux baldaquin de l’église offert par monseigneur de Saint-Vallier.

La préservation de ce village au relief en trois paliers, aussi, qui a su éviter d’être abîmé par les développements. Le fleuve longeant la route 138, la rue des Érables (le Chemin du Roy depuis lequel tous ont vue sur l’eau) et les longues terres agricoles protégeant les entrées est ou ouest du village.

« Nous sommes fiers que le village ait été préservé, poursuit le couple qui prend plaisir à aller s’y baigner avec ses petits-enfants. Il y a beaucoup de bâtiments préservés et aucun grand développement. La société d’histoire a donné de l’importance au patrimoine de Neuville (l’église, l’environnement autour, le bourg Saint-Louis), et les gens sont fiers de leurs maisons et de leurs beaux terrains qu’ils prennent soin de fleurir. »

Ils invitent d’ailleurs les gens à consulter le site internet de La Société d’histoire de Neuville : https://www.histoireneuville.com/

-Sarah-Émilie Nault

7 - Saint-Vallier

Photo courtoisie, Louis Robitaille

Fondation ou colonisation : 1713

Population : 1089

Région : Chaudière-Appalaches

Nous voici au pays de la Corriveau, dont le procès et l’exécution marquaient tristement les premiers balbutiements de la Justice après la Conquête anglaise. Face à l’île d’Orléans et surplombant le Saint-Laurent, ce village paisible a gardé son cachet d’autrefois. Son littoral est doté de plusieurs accès au fleuve. Des milliers d’oies blanches y font une halte en octobre.

LE DÉCOUVRIR

Domaine de la Pointe-de-Saint-Vallier, site historique datant de l’époque seigneuriale (musée et centre d’interprétation)

Représentation théâtrale Sur les traces de La Corriveau, du 26 au 28 août 2022

FAIRE UNE HALTE

Sur le littoral

Boutique d’art et d’artisanat

Fromagerie, verger

Camping

► www.stvallierbellechasse.qc.ca

► www.chaudiereappalaches.com

8 - Frelighsburg

Photo courtoisie, Claire Morin

Fondation ou colonisation : 1806

Population : 1252

Région : Cantons de l’Est

Voisin de l’état du Vermont, ce village du 19e siècle suscite l’émerveillement avec ses belles habitations bien préservées d’influence loyaliste, en brique ou en bois. Au creux d’une vallée, la localité est dominée par le mont Pinacle. Classé immeuble patrimonial, le moulin Freligh, un moulin à eau érigé en 1839, ajoute un aspect pittoresque bien distinct.

LE DÉCOUVRIR

Panneaux d’interprétation

Plan imprimable des sites historiques et patrimoniaux

FAIRE UNE HALTE

Centre d’art, galerie d’art

Restos, cafés

Camping

► https://frelighsburg.ca/

► www.cantonsdelest.com/

Créer le nouveau monde

Photo Martin Chevalier

Philippe Choinière et Stacey L’Écuyer sont les fondateurs de la compagnie Oneka. Depuis 2008, ils créent des produits de soins corporels naturels avec des ingrédients provenant des champs de leur ferme de Frelighsburg. Un petit coin de paradis depuis lequel la famille peut admirer les Adirondacks, le mont Pinacle et Jay Peak, au loin.

Si Philippe a grandi dans la ville voisine de Dunham, il est allé à l’école et a passé toute son enfance à Frelighsburg, notamment dans le verger de ses parents. Le village de ses souvenirs est devenu, en 2012, le lieu de résidence de sa petite famille.

Le couple d’agriculteurs-artisans se sent à sa place dans ce village de 1000 habitants en pleine ébullition dont la fierté réside dans le dynamisme, l’avant-gardisme agricole et le respect de la terre.

« Frelighsburg est bourré de maraîchers bios et de gens qui créent le nouveau monde, dit l’homme de 42 ans. C’est un lieu qui rejoint nos valeurs. Il y a aussi une belle vie sociale, enrichissante pour les enfants, et une proximité entre citoyens qui est difficile à retrouver dans une grande ville. Tout cela est précieux. »

Les paysages vallonnés, l’architecture aux influences anglaises et loyalistes, les maisons fleuries dont les résidents prennent un soin jaloux et le paysage aux points de vue extrêmement riches forment les beautés du territoire.

L’artisan peut pratiquer le kayak en eau vive à deux pas de la maison, alors que les enfants et les trois chiens retrouvent un parc en ouvrant leur porte. Il voit l’épicerie du village comme un lieu précieux de rencontres sociales.

Les initiatives comme Adélard – un espace favorisant les rencontres entre artistes et gens du public – sont aussi de beaux plus pour la communauté. « L’art amène de nombreux visiteurs et fait se rencontrer les gens. »

-Sarah-Émilie Nault

9 - Cap-Santé

Photo courtoisie, Panoramax

Fondation ou colonisation : 1679

Population : 3559

Région : Québec

Tout juste à l’ouest de Québec, Cap-Santé surplombe la rive nord du Saint-Laurent. Au cœur du village, se trouve l’église Sainte-Famille dont l’érection date du régime français, entourée d’un ancien puits, d’un cimetière et d’un parc ombragé. À pied, on découvre le Vieux Chemin à même le tracé original du Chemin du Roy, une rue étroite au bord du cap bordée de magnifiques maisons ancestrales.

LE DÉCOUVRIR

Le site patrimonial Sainte-Famille

L’église Sainte-Famille (visites guidées)

Le Vieux Chemin

FAIRE UNE HALTE

Plage et quai

Marché de l’Escale (artistes et artisans)

Restos

Motel, gîtes touristiques, résidences de tourisme

► www.capsante.qc.ca

► www.tourisme.portneuf.com

10 - Champlain

Photo courtoisie, Panoramax

Fondation ou colonisation : 1679

Population : 1949

Région : Mauricie

Situé près de Trois-Rivières, le village, un des plus vieux au Québec, comprend plus de 200 bâtiments d’intérêt patrimonial. Classée monument historique, l’église est un véritable joyau avec ses vitraux, ses fresques ainsi que ses tableaux des 17e et 18e siècles. La municipalité a fait enfouir les fils électriques autour du site et sur un demi-kilomètre le long du chemin du Roy, ce qui donne un plus beau coup d’œil.

LE DÉCOUVRIR

Circuit patrimonial (plan imprimable)

Église Notre-Dame-de-la-Visitation (en réalité augmentée avec une tablette, sur réservation)

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique, quai avec belvédère

Galerie et atelier d’art

Resto

Auberge, gîte touristique

► www.municipalite.champlain.qc.ca

► www.tourismedeschenaux.ca

11 - Cacouna

Photo courtoisie, Claire Morin

Fondation ou colonisation : 1825

Population : 1863

Région : Bas-Saint-Laurent

Attirées par l’air salin, les plages et les couchers de soleil du littoral, de riches familles bourgeoises anglophones ont commencé à adopter les lieux pour leurs vacances estivales, dès le milieu du 19e siècle. Des villas cossues témoignent de cette époque. Bordée de maisons anciennes plus modestes, la rue du Quai mène à un petit parc en bord de mer.

LE DÉCOUVRIR

Circuit avec panneaux d’interprétation

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Parc côtier Kiskotuk

Gîte touristique, résidences de tourisme, camping

Hébergement varié et restos à Rivière-du-Loup

► www.tourismeriviereduloup.ca

► www.bassaintlaurent.ca

12 - L’Anse-Saint-Jean

Photo courtoisie, JM Girardville

Fondation ou colonisation : 1859

Population : 1253

Région : Saguenay–Lac-Saint-Jean

C’est par la randonnée pédestre et les belvédères qu’on découvre l’ampleur du paysage au cœur duquel se trouve le village bordé par le fjord du Saguenay. Le point de vue depuis le belvédère du Mille a été immortalisé sur des billets de 1000$ de 1954 à 1992. Attrait inusité dans le village : les anciens fours à pain. Incontournables : le pont couvert et le vieux quai, souvent animé.

LE DÉCOUVRIR

Circuit patrimonial

Circuit des panoramas

Croisières, navettes maritimes

Kayak de mer

FAIRE UNE HALTE

Boutique d’artisanat

Resto

Auberges, résidences de tourisme, gîtes touristiques, camping

► https://tourisme.lanse-saint-jean.ca/

► https://tourisme.saguenay.ca/

13 - Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Photo courtoisie, Panoramax

Fondation ou colonisation : 1661

Population : 920

Région : Québec

Du côté nord de l’île, de part et d’autre de la route riveraine, c’est la campagne à perte de vue, avec ses champs agricoles et ses habitations ancestrales défilant sous nos yeux. On y retrouve la plus grande concentration de maisons de pierres datant du Régime français. Le panorama sur le fleuve donne jusque sur la Côte-de-Beaupré dominée par la chaîne des Laurentides.

LE DÉCOUVRIR

Maison de nos aïeux (Centre d’histoire de l’île d’Orléans)

Parc des Ancêtres, avec monuments commémoratifs

Panneaux d’interprétation

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Produits de la ferme, fromagerie, vignobles, vergers

Resto-pub, casse-croûte du terroir

Gîtes touristiques

► www.ste-famille.iledorleans.com

► www.tourisme.iledorleans.com

Une fierté de génération en génération

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Jean-Pierre Turcotte est maire de Sainte-Famille depuis 1985. À 72 ans, l’homme originaire de cette municipalité dressée sur le flanc nord de l’île d’Orléans fait fièrement partie de la dixième (« peut-être même onzième ») génération de Turcotte de l’endroit.

« Je suis né à Sainte-Famille en 1950, raconte celui qui a aussi fait partie de l’organisation du Tour de l’île à vélo. Nous sommes le plus vieux village de l’île – fondé en 1661 – et la paroisse est la plus agricole en superficie. J’ai toujours aimé les citoyens alors j’ai poursuivi mes mandats toutes ces années. »

Les vergers et cidreries attirent les visiteurs toujours nombreux pendant la période estivale dans ce village de 920 habitants. L’église aux trois clochers datant de 1749 est aussi la « deuxième église la mieux cotée au Québec », ajoute fièrement monsieur le maire.

Selon lui, ce sont les couchers de soleil qui valent le détour vers son village, qui, dressé sur un haut plateau, offre un point de vue unique sur le fleuve et pointe vers les Laurentides.

Les belles maisons, le respect de l’architecture historique et le soin que prennent les habitants à entretenir leurs terrains font aussi le charme de Sainte-Famille. « C’est la campagne presque en ville, ajoute l’amoureux de la nature, du jardinage et du vélo. Il y a aussi la route du Mitan qui traverse l’île qui offre de splendides paysages. »

Il invite les gens à s’arrêter à la Maison de nos aïeux (on y fait de la généalogie) et au parc des Ancêtres, à la plus que centenaire boulangerie Blouin, à la microbrasserie du Mitan et à la fromagerie Les fromages de l’isle d’Orléans, située sur le chemin Royal. Le tout planté sur une île de 65km de tour de route devenue site patrimonial par le gouvernement en 1970.

-Sarah-Émilie Nault

14 - Saint-Joseph-de-la-Rive

Photo courtoisie, Tourisme Charlevoix / André-Olivier Lyra

Fondation ou colonisation : 1931

Population : 189

Région : Charlevoix

Des goélettes au Musée maritime rappellent l’important chantier naval d’autrefois, particulièrement actif entre 1860 et 1930. Faisant partie de la municipalité des Éboulements, lové entre fleuve et montagne, le village jouit aussi d’une tradition de villégiature, amorcée au siècle dernier. De belles et grandes demeures témoignent de ces époques.

LE DÉCOUVRIR

Musée maritime

FAIRE UNE HALTE

Papeterie artisanale, boutique d’artisanat

Auberges

► www.leseboulements.com

► www.tourisme-charlevoix.com

15 - Havre-Aubert

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Fondation ou colonisation: 1875

Population : 2120

Région : Îles-de-la-Madeleine

Le village sur l’île du même nom séduit par ses maisons colorées dispersées et ses collines ondulantes. Incontournable : le site patrimonial de La Grave avec ses bâtiments de pêche traditionnels érigés aux 19e et 20e siècles, étalés sur un isthme de quelques mètres de largeur. La pointe de sable à l’extrémité est l’une des plus belles plages de l’archipel.

LE DÉCOUVRIR

Parcours de randonnée pédestre

Site patrimonial de La Grave

Musée de la mer

FAIRE UNE HALTE

Boutiques d’art et d’artisanat

Cafés, restos

Auberge, résidences de tourisme, camping

► www.tourismeilesdelamadeleine.com

16 - Tadoussac

Photo courtoisie, Tourisme Côte Nord / Marc Loiselle

Fondation ou colonisation : 1600

Population : 786

Région : Côte-Nord

Situé au confluent du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent, le village donne sur ce qui est reconnu comme l’une des plus belles baies du monde. Voiliers et bateaux de toutes tailles y transitent. Dunes et plages enchantent à leur tour. Sur la côte, on remarque la fameuse petite chapelle, désignée la plus ancienne église de bois (1747) en Amérique du Nord, et l’iconique Hôtel Tadoussac.

LE DÉCOUVRIR

Circuit patrimonial, panneaux d’interprétation

Poste de traite Chauvin

Croisières, excursions aux baleines

Kayak de mer

FAIRE UNE HALTE

Jardin de la Grève

Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM)

Boutiques

Cafés, pubs, restos

Hôtels, auberges, résidences de tourisme, gîtes touristiques, camping

► www.tadoussac.com

► www.tourismecote-nord.com

17 - Saint-Denis-sur-Richelieu

Photo courtoisie, SDSR

Fondation ou colonisation : 1740

Population : 2410

Région : Montérégie

Bordé par la bucolique rivière Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu nous fait remémorer cette fameuse victoire unique des patriotes contre l’armée britannique, le 23 novembre 1837. Tout ou presque nous le rappelle, à commencer par le chemin des Patriotes, le long duquel se dresse la Maison nationale des Patriotes ainsi que plusieurs autres bâtiments ancestraux bien préservés.

LE DÉCOUVRIR

Circuit pédestre patrimonial imprimable

Maison nationale des Patriotes (musée) : visites libres ou commentées, animations historiques

La Fête du Vieux Marché (marché public des années 1830) : du 11 au 14 août

Bac à câble reliant Saint-Antoine-sur-Richelieu

FAIRE UNE HALTE

Aires de pique-nique

Restos, cafés-bistros

Gîte du passant

► www.stdenissurrichelieu.com

► www.tourisme-monteregie.qc.ca

18 - Saint-Irénée

Photo courtoisie, Tourisme Charlevoix / Robert Chiasson

Fondation ou colonisation : 1855

Population : 698

Région : Charlevoix

Entre fleuve et montagne, se dressent des maisons d’autrefois modestes, mais aussi d’anciennes villas. La pittoresque église blanche en bois et le cimetière avec vue sur le Saint-Laurent sont à voir. Les terres agricoles en pente, tout comme la plage, font aussi partie du charme du village. Reconnu pour ses concerts, le Domaine Forget y est pour beaucoup dans la réputation de Saint-Irénée.

LE DÉCOUVRIR

Espace muséal : église et cimetière

FAIRE UNE HALTE

Domaine Forget : visites guidées, concerts et sentiers

Plage

Antiquaire

Ateliers et galeries d’art

Restos, café

Hôtels, motels, résidences de tourisme, gîtes touristiques

► www.saintirenee.ca

► www.tourisme-charlevoix.com

19 - Percé

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Fondation ou colonisation : 1860

Population : 3312

Région : Gaspésie

Anciens bâtiments de pêche, maisons ancestrales, panorama maritime exceptionnel, le village donnant sur le Rocher Percé charme par son pittoresque. Derrière l’église Saint-Michel, joyau patrimonial de style byzantin et roman, des sentiers mènent à des points de vue au mont Sainte-Anne. La plateforme vitrée suspendue du Géoparc de Percé surplombe le village. Au large, l’île Bonaventure, devenue parc national.

LE DÉCOUVRIR

Circuit historique pédestre imprimable, panneaux d’interprétation

Géoparc de Percé

Promenade de la Grave

Croisières

FAIRE UNE HALTE

Galeries d’art

Boutiques

Restos

Hôtels, motels, gîtes touristiques, camping

► www.perce.info

► www.tourisme-gaspesie.com

20 - Wendake

Photo courtoisie, Sébastien Desnoyers

Fondation ou colonisation : 1697

Population : 2258

Région : Québec

Enclavé dans la ville de Québec, le Vieux-Wendake, par certaines maisons et son église, rappelle l’alliance des Hurons-Wendats avec les Français. Par leur nom, les rues du Castor, de la Tortue ou du Loup symbolisent l’appartenance de la nation à sa culture. Une culture partagée par des boutiques ainsi que par la reconstitution d’un site traditionnel et d’une maison longue.

LE DÉCOUVRIR

Musée huron-wendat

Visite de la maison longue nationale Ekionkiestha’

Parcours nocturne multimédia Onhwa’ Lumina

Pow wow, du 1er au 3 juillet 2022

FAIRE UNE HALTE

Fresque du peuple huron-wendat

Chute Kabir-Kouba

Église Notre-Dame-de-Lorette

Site traditionnel huron

Boutiques

Restos

Hôtel, nuitée dans la maison longue

► www.tourismewendake.ca

► www.hotelpremieresnations.ca

Un village comme une famille

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

À 30 ans, la musicienne de folk rock Sandrine Masse-Savard est fière de retourner s’établir définitivement dans la réserve de Wendake. Un endroit où l’artiste québécoise wendate a habité entre 2014 et 2018 et dont les retrouvailles s’inscrivent dans un processus de réappropriation culturelle.

Sur L’ours noir, le premier mini-album de l’auteure-compositrice-interprète, la pièce Wendat Rap aborde le fort sentiment d’appartenance à un village et à une famille/communauté « tissée serrée » ressenti à Wendake.

« Le but est un peu que les Wendats se l’approprient, confie l’artiste née à Montréal et wendate du côté de son père. Je suis justement en train de réapprendre la langue – avec les archives des Jésuites entre autres – qui est malheureusement pratiquement devenue une langue morte. »

Nouvelle génération d’artistes

La jeune femme s’ennuyait de son village ; un village où habitent plusieurs membres de sa famille élargie et où se trouve une belle nouvelle génération d’inspirants artistes. « C’est inspirant de travailler avec d’autres autochtones », poursuit-elle.

Ce qui rend son village de près de 3000 habitants unique ? « Cette réserve a un cachet, les Wendats sont des gens très accueillants et très bons dans le commerce aussi. C’est un peu un village touristique, mais cela reste authentique. C’est aussi un carrefour des nations autochtones où on retrouve une diversité de nations intéressante. La beauté réside dans la richesse des différentes cultures qu’on y trouve. »

« La fierté des Wendats et des Autochtones qui n’ont pas été écoutés depuis si longtemps, poursuit celle qui aime aller se ressourcer dans la forêt en marchant jusqu’à la chute de la rivière Saint-Charles. C’est pourtant une fierté qui permet le dialogue. »

Le vieux Wendake, les maisons typiquement rapprochées les unes des autres, l’hôtel des Premières Nations où elle a longtemps travaillé, le musée, la maison longue dans laquelle sont racontés les mythes et légendes et le site traditionnel tout en haut du village ne sont que quelques-unes des beautés de Wendake.

« Il y a encore des efforts qui sont faits – de plus en plus – afin de sauvegarder nos traditions, se réjouit-elle. Les jeunes ne sont pas oubliés et il y a une revitalisation de la langue avec des initiatives comme le camp d’immersion à la langue. Tout cela est beau à vivre et à voir ! »

-Sarah-Émilie Nault