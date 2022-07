LNH: les Devils vont chercher John Marino

Les Devils du New Jersey ont acquis le défenseur John Marino, des Penguins de Pittsburgh, en retour d’un autre arrière, Ty Smith, samedi.

En plus de Smith, qui deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine saison, les «Pens» ont mis la main sur une sélection au repêchage de troisième tour en 2023.

L’Albertain de 22 ans a été le choix de première ronde (17e au total) des Devils à l’encan de 2018. Il a disputé deux saisons complètes dans la Ligue nationale de hockey, récoltant 23 points en 48 matchs à son année recrue. Il a poursuivi en 2021-2022 avec 20 points en 66 rencontres, montrant toutefois un différentiel de -26, le pire parmi tous les joueurs du New Jersey.

Marino, 25 ans, a complété trois campagnes à l’Université Harvard avant de rejoindre les Penguins en 2019-2020, refusant ainsi de se rapporter aux Oilers d’Edmonton, qui l’avaient sélectionné au sixième tour en 2016.

En trois saisons à Pittsburgh, l’Américain a amassé 64 points en 189 duels. En janvier 2021, il a paraphé une entente de six saisons à un salaire annuel moyen de 4,4 millions $.

«John est un défenseur compétitif et mobile qui renforcera notre brigade défensive. Il retire de la fierté à bien jouer sans la rondelle et sa gestion du jeu et son habileté en transition se prêtent bien à notre style et seront bénéfiques pour notre groupe d’avants», a expliqué dans une déclaration écrite le directeur général Tom Fitzgerald.