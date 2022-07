LNH: Rutherford veut être patient avec le dossier J.T. Miller

L’attaquant des Canucks de Vancouver J.T. Miller, auteur d’un sommet personnel de 99 points la saison dernière, deviendra joueur autonome en 2023, mais l’équipe ne ressent pas encore le besoin de l’échanger.

Depuis un mois, les rumeurs de transactions sont nombreuses autour de l’athlète de 29 ans en raison de son contrat qui se terminera au terme de la prochaine campagne. L’Américain connait les meilleurs moments de sa carrière et son salaire de 5,25 millions $ est nettement inférieur à ce qu’il apporte aux Canucks.

S’exprimant sur les ondes du réseau CHEK News vendredi, le président des opérations hockey à Vancouver, Jim Rutherford, voit deux scénarios possibles quant à l’avenir du joueur de centre.

«Nous pouvons nous entendre et conserver un excellent joueur. C’est toujours difficile à faire quand un joueur atteindra l’autonomie dans un an et qu’il montre de très bonnes statistiques, alors c’est certain que les attentes du joueur en termes de contrat a comparé [à l’offre] de l’équipe sont différentes», a-t-il d’abord mentionné, ses propos étant repris par le site web de la Ligue nationale de hockey.

«Si [le faire signer] ne fonctionne pas, nous devons obtenir le meilleur retour possible pour lui. Mais je crois que l’impatience se fera sentir pour J.T. Miller quand nous serons plus près de la date limite des transactions, et si nous ne nous sommes pas entendus, nous nous assurerons d’avoir une compensation», a poursuivi Rutherford, qui ne se sent pas encore atteint par l’état d’urgence.

Un début de saison déterminant?

Tout pourrait dépendre de la première moitié de saison 2022-2023 des Canucks. S’ils sont en position de participer aux séries éliminatoires, peut-être ne voudront-ils pas se départir tout de suite de Miller. Au contraire, si ça va moins bien, l’équipe de la Colombie-Britannique pourrait l’échanger à une équipe aspirant aux grands honneurs à la mi-saison.

Une chose est sûre, Rutherford n’a rien à faire des critiques ou des préoccupations quant au nouveau contrat de l’ancien des Rangers de New York et du Lightning de Tampa Bay.

«Pourquoi sont-ils impatients? Notre meilleur attaquant est toujours dans notre alignement», a-t-il fait savoir.

Depuis qu’il s’est joint aux Canucks il y a trois saisons, Miller domine l’équipe avec 74 buts, 143 mentions d’aide (à égalité avec Quinn Hughes) et 217 points.