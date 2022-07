Luc Plamondon, notre fierté nationale

À l’occasion de la première de Notre-Dame de Paris cette semaine (en français, précisons-le, mais avec des sous-titres en anglais) au prestigieux Lincoln Center de New York, Luc Plamondon a eu le trac, cette angoisse qui ne l’a jamais quitté.

À 80 ans, l’auteur des chansons, dont les plus grands textes de la poésie populaire française, est devenu un homme physiquement frêle, mais toujours habité par une rage de vivre. C’est en maniant les mots comme des pierres précieuses incandescentes qu’il impose son génie.

Fils d’un marchand de chevaux de Saint-Raymond de Portneuf, il n’a jamais cédé le terrain au joual. Mais il n’a jamais dédaigné non plus les Québécois qui ont adopté cette langue pour s’exprimer. Sa vie entière a été un hommage permanent à la langue française. Sous sa plume, le français est une langue riche, vibrante, magnifique, imaginative, aux accents multiples, aux expressions enracinées dans le terreau du Québec de son enfance.

Photo AFP

Dépassement

Luc Plamondon n’a eu de cesse de se dépasser et de lutter avec une vigueur et parfois avec une sainte colère contre toutes les tentatives de rabaisser les auteurs-compositeurs en les exploitant vilement. Et il s’est insurgé toute sa vie contre la tendance à angliciser la langue française, à la ghettoïser, bref à la dévaloriser.

Luc Plamondon a compris l’importance de maintenir les liens avec l’ensemble de la francophonie, dont la France au premier chef où il possède un pied-à-terre avec une vue imprenable sur la tour Eiffel, ce monument emblématique aux yeux de la terre entière.

Il commande notre admiration en demeurant le fils respectueux de ses parents modestes, mais dignes, et ce, malgré les hommages, les éloges et la reconnaissance du monde entier. Il est redevable aux Québécois, qui ont reconnu en lui le créateur de chansons qui décrivent leurs peines, leurs douleurs et leurs espoirs.

Des comédies musicales devenues mythiques comme Starmania et Notre-Dame de Paris ont concrétisé sa collaboration étroite avec Michel Berger, le brillant musicien français, et Richard Cocciante, né de père italien et de mère française, lui-même parolier, mais également musicien. Avec celui-ci, son génie créatif a atteint son apogée dans la composition des chansons comme Le temps des cathédrales et Belle.

Photo AFP

Découverte

Luc Plamondon a écrit des chansons pour les plus grands interprètes de la francophonie. De Céline Dion à Diane Dufresne, de Johnny Hallyday à Julien Clerc. Aujourd’hui, les Américains découvrent Notre-Dame de Paris. Dans le contexte actuel aux États-Unis, sont-ils prêts à entrer dans l’univers de Victor Hugo revisité par Luc Plamondon ? Des millions de spectateurs ont vu le spectacle et des dizaines de millions d’autres personnes connaissent les chansons. Les Américains vont-ils finir par en faire partie ?

Jeudi soir, ma voisine au théâtre, originaire du Kazakhstan, était venue de Washington DC avec sa fille adolescente. Elle connaissait toutes les chansons de la comédie musicale grâce à des cassettes qu’elle avait achetées dans sa jeunesse.

Pendant l’entracte, les yeux dans l’eau, elle m’a expliqué que sa fille apprenait le français et qu’elle en était fière. Voilà une des retombées du talent de notre Luc national.

S’il semble distant parfois, c’est qu’il est toujours habité à 80 ans par le doute créateur. Mais cela ne l’empêche pas d’être attentif aux autres. Hier, trois femmes de ménage de l’hôtel où il loge ont reçu des billets pour assister au spectacle. Un rêve pour ces dames qui n’ont jamais mis les pieds au Lincoln Center. Pour Luc, ces femmes lui rappelaient sans doute ses tantes et cousines qu’il continue d’admirer avec ferveur à 80 ans.

Monsieur le premier ministre Legault, Luc Plamondon nous rend si fiers d’être Québécois. En français, faut-il encore vous le rappeler ?