Mercier: des citoyens insatisfaits d’un projet pilote pour espacer la collecte des ordures

Amoncellement d’ordures, odeurs pestilentielles et initiative imposée: des résidents de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se disent insatisfaits d’un projet pilote d’espacement du ramassage des ordures, pour lequel l’arrondissement plaide la patience.

Deux secteurs de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sont présentement visés par cet essai qui a cours depuis le mois de février, dans lequel les ordures sont ramassées aux deux semaines, plutôt que sur une base hebdomadaire.

Le premier secteur est situé au nord de la rue Sherbrooke et à l’est de l’autoroute 25, jusqu’aux frontières nord-est de l’arrondissement, tandis que le second secteur est au sud de l’avenue Souligny, entre l’autoroute 25 et l’avenue Rougemont.

Selon un sondage mené au mois de juin par la firme L’Observateur pour le compte de l’arrondissement auprès de 709 personnes, 59 % des répondants sont insatisfaits du projet.

Une proportion de 99 % y adhérerait. Un chiffre toutefois trompeur, alors que les citoyens n’ont d’autre choix que d’y participer, à moins de laisser les ordures s’accumuler chez eux.

Sur le terrain, de nombreuses personnes rencontrées n’hésitent pas à critiquer le projet, pour lequel ils ont été mis devant le fait accompli.

«On le subit sans avoir notre mot à dire. On n’a pas eu le choix», s’est désolé Claude Gaudreault, rencontré sur la rue Desmarteau. Lui-même est exaspéré, estimant que la situation crée des problèmes d’odeur.

Sur la rue Jacques-Porlier, Farida Abid se désole également de n’avoir pas eu le choix d’embarquer. Elle constate toutefois que l’arrondissement a donné beaucoup d’informations aux résidents, une fois le projet imposé.

«Pour moi, ce n’est pas si pire, mais j’imagine les parents qui ont des bébés, avec des couches, et tout. Ça ne doit pas être facile à gérer. Je ne pense pas non plus que ce soit facile pour les familles plus nombreuses», fait-elle remarquer.

À travers les deux quartiers, des accumulations de déchets sont parfois visibles dans certaines rues. Particulièrement près des nombreux blocs d’appartements et HLM du secteur.

«C’est impossible de se promener autour de ces immeubles. Il y a beaucoup beaucoup de bacs noirs, qui sont remplis de vers», s’est désolé Tatiana Moisei, qui habite un bungalow sur la rue Paul-Pau. Elle ajoute que les odeurs n’importunent pas que les résidents de ces immeubles, mais tout le monde dans le secteur.

D’autres ont des avis un peu plus nuancés.

Jean-Sébastien Delorme, sur la rue Guybourg, n’observe pas de désagrément pour le moment. Bien qu’il croit que l’initiative est louable, quelques préoccupations demeurent.

«C’est bien au niveau écologique, mais dans les faits, c’est compliqué», a-t-il nuancé. Il ne faut pas manquer la date. S’il arrive quoi que ce soit et qu’on n’est pas là, ça va au mois.»

«Je comprends qu’il faut réduire les déchets. L’hiver, ça fonctionne bien, mais c’est sûr que l’été, c’est plus difficile avec les odeurs», a pour sa part constaté Roger, sur la rue Taillon.

Sa voisine, Yanick, elle, tente tant bien que mal de faire partir les odeurs avec de l’eau de javel.

«Ça me donne beaucoup de troubles, surtout avec mes locataires, mais on remarque qu’il y a aussi plus de recyclage par contre, des choses qui auraient avant été dans la poubelle s’y retrouvent maintenant. Ça a ce côté positif», a-t-elle remarqué.

Patience, dit l’arrondissement.

«On sait que pour changer des habitudes aussi profondément ancrées dans le quotidien des gens, ça prend du temps. La meilleure façon de convaincre, c’est que les gens se rendent compte que c’est absolument essentiel dans le contexte de crise environnementale», a expliqué Alia Hassan-Cournol, conseillère municipale dans le district de Maisonneuve–Longue-Pointe et mairesse d’arrondissement suppléante.

À cet effet, les citoyens plus sensibles aux questions environnementales s’étaient prononcés favorablement à ce projet pilote à la hauteur de 58 %, alors que ceux qui y sont moins sensibles y étaient défavorables à 81 %.

«Les gens ont aussi parfois peur d’avoir peur, ou peur d’être chamboulés. Il y a des craintes par rapport aux odeurs, parasites, aux horaires. C’est beaucoup des perceptions et des idées reçues que les gens ont. Le nerf de la guerre, c’est la communication», a soulevé Mme Hassan-Cournol.

Selon l’arrondissement, jusqu’à 85 % des matières retrouvées dans les ordures ménagères pourraient être revalorisées via un autre type de collecte, dont le compostage et le recyclage.

Une fois que la période d’essai prendra fin, en décembre prochain, l’arrondissement évaluera la possibilité de renouveler l’expérience et de l’étendre à d’autres secteurs.

Manque de coordination

Du côté de l’opposition officielle, on dénonce une absence de consultation auprès des citoyens, ainsi qu’un manque de coordination et de communication dans la mise en œuvre du projet pilote.

«Un tel projet pilote a un grand impact sur le quotidien des citoyens. Ça leur impose de revoir la façon dont ils gèrent leurs ordures ménagères et le défi peut être grand pour les familles. L’objectif est louable, mais l’administration doit s’assurer de faire les choses dans le bon ordre avant de prendre une telle décision», a déclaré Julien Hénault-Ratelle, conseiller de ville du district de Tétreaultville pour Ensemble Montréal.