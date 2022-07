Nouveau-Brunswick: la ministre de la Santé remplacée après la mort d’un patient dans la salle d’attente

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a annoncé vendredi le renvoi de sa ministre de la Santé Dorothy Shephard après la mort d’un patient dans la salle d’attente d’un hôpital de Fredericton.

C’est l’actuel ministre du Développement social, Bruce Fitch, qui prendra la place de Mme Shephard, qui elle, occupera désormais les anciennes fonctions de son remplaçant à la Santé. «Ce n’est pas à moi de diriger le système de santé, mais c’est à moi de m’assurer que les bonnes personnes sont en place pour le faire. Et ça commence en haut», a indiqué M. Higgs lors d’une conférence de presse.

Le PDG du Réseau de santé Horizon, l’une des deux autorités sanitaires, a été également démis de ses fonctions vendredi. Son conseil d’administration a également été révoqué, tout comme celui de l’autre organisation qui chapeaute le réseau de la Santé dans la province des Maritimes, le réseau Vitalité.

«En tant que gouvernement, nous devons engager nos travailleurs de première ligne, nos médecins et nos infirmières à faire partie de la solution», a ajouté M. Higgs.

Mercredi soir, John Staples est arrivé dans une salle d’attente bondée. Il a raconté à Global News qu’il a vu une personne qui semblait être physiquement mal à l’aise assise dans un fauteuil roulant. Une heure s’était écoulée avant qu’une infirmière arrive pour s’enquérir de l’état de ce patient. C’est alors que M. Staples a remarqué qu’il ne respirait pas.

«Trois autres personnes sont sorties et ont emmené l’individu en arrière et ont appelé le code bleu et il a été confirmé que l’individu était mort», a ajouté M. Staples. Il a mentionné qu’il pouvait remarquer facilement que les infirmières et le personnel étaient stressés et pense que ceux qui étaient là cette nuit-là ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver la vie de la personne.

Horizon Health Network a confirmé le décès à Global News mercredi.