Omnium britannique: nouvelle aventure à l’Open

ST ANDREWS, Écosse | Chaque pèlerinage dans le berceau du golf est unique. Celui du cadet Julien Trudeau l’est d’autant plus cette semaine. Son golfeur, Trey Mullinax, a obtenu le dernier billet disponible pour l’Omnium britannique à St Andrews, le week-end dernier.

Sur un parcours qu’il connaissait bien au Kentucky, Mullinax a drainé un important roulé de 10 pieds au 72e trou du championnat Barbasol. En coiffant Kevin Streelman par un coup, il a remporté son premier titre sur le circuit de la PGA et reçu du même coup l’invitation au Old Course.

« Trey connaissait les enjeux. Il savait que le Barbasol était la dernière étape de qualification à l’Open. On s’en était parlé avant le tournoi. Il m’avait lancé : “si on gagne cette semaine, que dirais-tu de deux ou trois semaines de congé au retour d’Écosse ?” »

« J’avais aussitôt accepté l’entente, a blagué Trudeau, rencontré samedi aux abords du château du R&A. Mais il fallait rester concentré sur le travail à faire au Kentucky en gardant la tête froide en ronde finale. Il y avait un tournoi à gagner, car notre premier objectif, c’est un bon résultat.

« Et surtout, avec une victoire, Trey pouvait assurer sa carte de la PGA avec un statut complet l’an prochain. C’était ça le plus important avant la participation à l’Open », a raconté celui qui a vu son patron passer du 140e au 71e rang du classement de la coupe FedEx.

Et hop, à St Andrews

Victorieux, Mullinax et Trudeau ont donc sauté dans l’avion lundi et sont arrivés en Écosse mardi matin. Ils se sont immédiatement mis au travail malgré des ennuis d’équipement endommagé durant le voyage.

Le golfeur participe pour la première fois à l’Open et vit ce baptême de feu sur un parcours aussi riche en histoire qu’en détails à respecter. Il s’y débrouille très bien alors qu’il pointe dans le top 20.

Par chance, Mullinax peut compter sur Trudeau qui y est passé à deux reprises auparavant. En 2013, il avait porté le sac du Canadien Graham DeLaet lors du championnat Dunhill Links.

Et en 2015, il avait fait pareil lors de l’Omnium britannique.

L’expérience est précieuse, mais le travail est à peaufiner à chacun des passages. Impossible de tout noter et d’identifier toutes les particularités de l’endroit. Le Old Course longe la mer du Nord depuis le 15e siècle. L’apprentissage y est quasi infini.

Nouvelle relation

Parmi les enjeux de la semaine, Trudeau continue de façonner sa nouvelle relation avec son patron. Comme chaque golfeur est différent, il le découvre chaque jour. Il n’est à ses côtés que depuis quelques semaines. Ensemble, ils en sont à leur cinquième tournoi.

Ils ont déjà traversé un moment délicat alors qu’ils ont commis une erreur très coûteuse lors de la Classique John Deere il y a deux semaines. Malgré ses 12 années d’expérience, le cadet a appris une leçon qu’il conservera toute sa carrière.

Trudeau avait laissé son joueur opter pour un coup trop osé dans une situation épineuse. Celui-ci a commis un double boguey et s’est sorti du tournoi. Une erreur d’inattention qui a ouvert l’esprit du cadet.

« J’ai voulu voir son processus analytique dans la prise de décision, mais j’aurais dû l’orienter et le conseiller sur les options à jouer. Trey est capable d’exécuter de superbes et solides coups. J’ai donc changé ma façon d’aborder certains éléments de notre relation de travail. J’agis différemment avec lui que je le faisais, par exemple, avec Adam Hadwin ou Graham. »

Nouveaux horizons

Avant d’accepter le travail avec Mullinax, l’homme qui approche la quarantaine avait été approché par l’équipe de Daniel Berger. Il avait sauté sur l’occasion de porter le sac du 21e joueur mondial à la mi-mai. Mais une contre-performance de l’Américain au Championnat de la PGA d’Amérique à Southern Hills lui avait aussitôt coûté son travail.

C’est à ce moment que le golfeur de 30 ans, natif de l’Alabama, lui a lancé une perche. Ce nouvel emploi lui fait découvrir de nouveaux horizons. Il apprend à connaître l’athlète tendre, mais déterminé, l’homme de famille et le christianiste.

Selon lui, la victoire au Kentucky et cette bonne prestation à l’Omnium aideront à solidifier leur relation en plus de renforcer la confiance de l’un envers l’autre. Ce n’est que le début de leur aventure.

St Andrews express

Les pieds dans la mer du Nord

Photo François-David Rouleau

Dix jours après avoir quitté l’eau très chaude et turquoise de la mer des Caraïbes, je voulais absolument me tremper l’orteil dans la mer du Nord, tout près du Old Course. Par une superbe journée ensoleillée samedi et 21 degrés Celsius, c’était le moment idéal à marée basse. Ainsi, j’ai franchi les quelque 200 mètres depuis le rivage pour rejoindre des vacanciers et l’eau. La trempette jusqu’aux genoux en valait la peine dans les 10 premiers mètres, mais par la suite, la température de l’eau était plutôt frisquette. Elle varie autour de 15 degrés Celsius (60 degrés Fahrenheit). Mais en tournant le dos au large, j’avais droit à une magnifique vue sur St Andrews.

Moins d’une heure plus tard, la marée avait fait son œuvre et l’eau avait atteint le rivage. St Andrews connaît deux marées hautes impressionnantes et deux marées basses chaque jour.

À la course

Il était minuit moins une quand mon collègue du Toronto Sun, Jon McCarthy, et moi avons passé à la caisse d’un petit marché cette semaine. En Écosse, les commerces ne peuvent vendre de l’alcool au-delà de 22 h. Le caissier a réussi à nous laisser quelques canettes de houblon anglais enregistrées à 21 h 59. C’était parfait pour revoir les faits saillants de la journée de l’Open et Jon a pu regarder ses classiques de Who Wants to be a Millionaire en fin de soirée !

Des oiseaux de proie

En dégustant un délicieux et traditionnel fish and chips sur le Old Course, il faut faire gaffe aux dizaines de goélands qui guettent. En fait, en bord de mer, les goélands se comptent par milliers sur le site. Toutefois, des gardiens de la faune lâchent des oiseaux de proie pour chasser les envahisseurs. On fait le saut quand il passe à proximité avec un Grand-duc indien, une buse de Harris ou un Aigle ravisseur. Mais les oiseaux marins sont plus distants.