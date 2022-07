On est rendu là: ces jeunes qui vivent sans compromis

Il y a environ 5 ans, Jordan Dupuis et Anne-Lovely Étienne ont eu l’idée de s’éloigner de la fiction pour les jeunes avec un magazine télé documentaire. Cet été, ils sont en tournage pour On est rendu là, un projet destiné à Unis TV qui leur tient grandement à cœur, car ils peuvent rencontrer des jeunes du Québec et du reste du Canada qu’ils auraient aimé avoir pour modèles.

« Quand on était ados, on n’avait pas de modèles inspirants. On n’avait rien autour de nous », confie Jordan Dupuis, l’un des idéateurs et animateurs, mais aussi producteur au contenu de l’émission.

Victime d’homophobie et devant composer avec un trouble alimentaire, Jordan Dupuis animera cette émission avec Anne-Lovely Étienne qui a vécu du racisme et Vanessa Dumouchel, « une fille qui assume sa “queerness” et sa diversité corporelle ».

Solidement ancrée dans la réalité de 2022, On est rendu là a confronté le principal intéressé à certains de ses préjugés et préoccupations.

Immersion, entrevue et défi

Il a entre autres fait la connaissance d’un trans de 16 ans qui, comme lui, a subi une mastectomie, mais qui, contrairement à lui, dévoile aisément les changements de son corps sur les réseaux sociaux. Il s’en est donc inspiré, allant même jusqu’à tenir la vedette, à ses côtés, d’une séance photo.

« Il y a ce désir de comprendre la nouvelle génération, ce qui l’anime, de s’en inspirer et de faire une “passation” générationnelle », indique Jordan.

Chaque épisode du magazine comprendra une immersion, une entrevue et un défi. Celui sur le sport s’articulera autour d’une partie de roller derby « full contact » féminin, présentera l’équipe de basketball en fauteuil roulant des Bulldogs de Québec et donnera la parole au plus jeune cheerleader masculin de la province.

L’authenticité qui émane des jeunes rencontrés est un trait de personnalité qu’admire Jordan.

« Ces jeunes sont sans compromis. Ils ne sont pas en réaction contre les générations plus vieilles, ils s’en foutent. Ils sont juste rendus là. J’essayais de parler de transphobie avec le jeune de 16 ans, mais il n’en vivait pas. Il y a quatre trans à son école, à Sherbrooke, avec un comité LGBT. »

Une grande force

Avec cette émission, il souhaite créer des dialogues entre les générations et espère que la jeunesse d’aujourd’hui saura reconnaître le pouvoir de groupe qu’elle a.

« On veut que les jeunes retiennent qu’ils sont le vecteur de changement et qu’ils ne sont pas tout seuls. Ce qui fait qu’ils sont uniques, c’est leur force. C’est ce qui va les amener plus loin. »

L’équipe de On est rendu là est en tournage pour encore plusieurs semaines. Les 10 épisodes en format de 30 minutes de l’émission seront offerts au printemps prochain par Unis TV. Une série balado et des capsules numériques viendront bonifier l’offre.