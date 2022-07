Plus rien n’arrête les Capitales

Les Capitales de Québec ne sont plus qu’à deux victoires d’égaler leur meilleure séquence de la saison, établie à 13 en début de saison. La formation de la Capitale-Nationale a amassé une 11e victoire de suite, samedi à Ottawa, où ils ont eu raison des Titans 5 à 3.

• À lire aussi: Et de 10 pour les Capitales!

Les hommes du gérant Patrick Scalabrini ont ainsi creusé leur avance au premier rang de la Ligue Frontière, avec un dossier de 41-15, ses plus proches poursuivants étant justement les Titans (35-22).

Offensivement pour les visiteurs, T.J. White a été le plus productif, avec deux points produits sur deux coups sûrs. Le joueur de premier but a réussi un double d’un point dès l’assaut initial, en plus de cogner une longue balle en solo en huitième manche.

Tristan Pompey (double), Jeffry Parra (circuit) et Yoelkis Guibert (simple) ont aussi produit chacun un point dans la victoire.

Une petite frousse

Les visiteurs étaient bien en contrôle à la mi-match, eux qui menaient 4 à 0. Les Titans n’ont toutefois pas baissé les bras et ont entamé une remontée, en sixième manche, marquant leur premier point à ce moment, avant d’en ajouter deux autres à l’assaut suivant, réduisant ainsi l’écart à un seul point.

Malgré le circuit de White en huitième manche, les Titans ont menacé à leur dernière chance, en neuvième manche. Des coureurs étaient installés aux deuxième et troisième coussins, alors que le releveur Nick Horvath avait enregistré les deux premiers retraits en faisant mordre la poussière à deux adversaires. Horvath a lui-même mis fin à la menace en retirant sur des prises le dernier frappeur des favoris de la foule. Il a ainsi signé son deuxième sauvetage de la campagne.

Le partant Joel Huertas (1-0), qui a permis les trois points des Titans, a tout de même ajouté le gain à sa fiche, tandis que la défaite a été inscrite au dossier de Chris Burica (5-3).

Les Capitales auront l’occasion de passer un coup de balai sur cette série, dimanche, en plus de tenter de balayer une troisième série de suite.