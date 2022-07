Record Guinness: près de 500 Spyder-Ryker réunis à Saint-Victor

Près de 500 propriétaires de motos trois roues réunis au Spyder-Loup Fest samedi souhaitaient enregistrer un nouveau record Guinness.

«Les gens sont encore nombreux au rendez-vous! Tout le monde a le sourire. C’est au-delà de nos espérances», s’est exclamé Benoit Provencher, le «chef» du groupe de six motards humoristiques Les Bikers loup, qui organise ce festival.

Dans la peau de son personnage, El’Grand, il ouvrait le défilé à bord de la camionnette des Bikers loup, en compagnie de son fidèle partenaire El’Gros, alias Claude Grisé.

Le décompte officiel devra être complété, mais le convoi comptait plus de 400 Spyder-Ryker. Les véhicules à trois roues effectuaient une boucle d’environ 15 kilomètres à partir du nouveau Manoir historique 66 de Saint-Victor, l’hôte du festival, commandité par BPR. Des bénévoles ont filmé le défilé en guise de preuve en vue d’inscrire un nouveau record Guinness.

Claude Arsenault, qui s’était déplacé de la Gaspésie pour participer à l’événement, a conçu des plaques souvenir des Bikers loup pour immortaliser ce rassemblement.

Des motards naïfs

Rassembleurs, les Bikers loup s’intéressent à tous les modèles de motos et non seulement les Spyder-Ryker. «L’important pour nous, ce n’est pas le “bicycle”. C’est le “biker”!», insiste M. Provencher.

Les six artistes des Bikers loup montaient sur scène en fin d’après-midi pour interpréter leurs chansons qui témoignent avec dérision de leur passion pour la moto.

Ces motards naïfs, dont la popularité connaît une progression constante depuis la création du groupe en décembre 2017, rêvent d’entendre leurs créations loufoques jouer à la radio. Leurs coups de cœur sont «Ride la guidoune» et «Marque-moi mon gaz Léon».

Bénédictions de motos humoristiques

«Nous sommes aussi reconnus pour nos bénédictions de motos humoristiques», ajoute M. Provencher.

Le 5 juin dernier, le curé a célébré une messe à l’église de Saint-Victor qui accueillait une Harley-Davidson et un groupe Gospels. La célébration s’est terminée sous les airs d’«Harley-lou-y’a». Il s’agit du plus grand succès du groupe, qui est une parodie du classique «Hallelujah» de Léonard Cohen.

«Ça marche très fort!», commente le fondateur qui adore raconter ses racines.

Sans prétention, M. Provencher compare son groupe de motards au style de Rock et Belles Oreilles et Fred Pellerin. Originaire de Saint-Lucien, près de Drummondville, ce passionné intègre plusieurs personnages, endroits et souvenirs de son village natal.

Populaires en France

Très actifs sur les réseaux sociaux, les Bikers loup comptent des adeptes jusqu’en France. L’un d’eux a offert une broderie devenue l’insigne du groupe tandis qu’un autre admirateur leur a demandé de créer un sketch qui lui servira à faire la «grande demande» à son amoureuse. «C’est un beau privilège!», exprime M. Provencher.