(Re)découvrir Mel Brooks en cinq films

Ce prolifique producteur, scénariste, réalisateur et acteur fait partie intégrante de l’histoire d’Hollywood et il y a fort à parier que vous avez déjà entendu sa voix ou vu l’un de ses films. Et si vous voulez savoir pourquoi Mel Brooks est dans l’actualité, lisez cet article jusqu’au bout...

«Le Shérif est en prison» (1974)

Ce western est, en fait, une puissante charge humoristique contre le racisme – malheureusement, puisque le film date un peu, les femmes et les personnes LGBTQ+ en prennent pour leur grade. On y voit le procureur général Hedley Lamarr (Harvey Korman) tenter de racheter tous les terrains de la ville en raison du prochain passage du chemin de fer. Arrivent alors le shérif Bart (Cleavon Little), un noir, et son ami, Jim (Gene Wilder), tireur redoutable, et tout finira alors pour le mieux. On y voit également Mel Brooks, dont c’est le troisième long métrage, en chef indien juif et Count Basie... en lui-même. Deuxième long métrage nommé dans trois catégories aux Oscars, le long métrage repart bredouille, mais cimente la réputation de Brooks, notamment auprès d’un public plus jeune.

«Frankenstein Junior» (1974)

Pensé par Gene Wilder et Mel Brooks à la fin du tournage de «Le shérif est en prison», «Frankenstein Junior» est une reprise comique outrancière du mythe du monstre imaginé par Mary Shelley. Nommé deux fois aux Oscars, le long métrage désormais culte et qui a inspiré la chanson «Walk This Way» d’Aerosmith a récolté pas moins de 86,2 millions $US pour un budget de... 2,78 millions $US. Puis, après un passage rapide par la télévision – pour un pastiche de «Robin des bois», il décide de se lancer dans un film muet, «La dernière folie de Mel Brooks» (1975), se donne le rôle principal... et fait prononcer la seule parole du long métrage par le mime Marcel Marceau. L’année suivante, il parodie Hitchcock avec son «Le grand frisson».

«La Folle Histoire du monde» (1981)

Lorsque débute la décennie suivante, Mel Brooks est, avec Woody Allen, le cinéaste comique le plus populaire des États-Unis. Il propose alors sa vision de l’histoire du monde et embauche le légendaire Orson Welles pour en faire la narration. Il décide ensuite de ne pas réaliser sa réécriture comique du «To Be Or Not To Be» d’Ernst Lubitsch, Anne Brancroft, son épouse, et lui, tenant les rôles principaux. Et en 1987, son «La Folle Histoire de l'espace» lui permet de livrer un regard humoristique sur les films de science-fiction, notamment «Star Wars».

«Histoire de jouets 4» (2019)

Véritable touche-à-tout, Mel Brooks ne dédaigne pas le doublage. On peut ainsi entendre sa voix dans «De quoi j'me mêle encore», mais c’est avec «Robots», en 2005, réalisé par Chris Wedge et Carlos Saldanha – tandem de «L’ère de glace» -, qu’il accepte de double un personnage de film d’animation pour la première fois. On l’entend ensuite en 2015 en Vlad Dracula dans «Hotel Transylvania 2», rôle qu’il reprendra dans le troisième opus en 2018. Ce n’est donc pas un hasard si Andrew Stanton et Stephany Folsom, les scénaristes de «Histoire de jouets 4» créent un éléphant bleu appelé Melephant Brooks qu’ils lui demandent de doubler.

«Fureur sur pattes: la légende de Hank» (2022)

Animé en grande partie dans les studios montréalais de Cinesite «Fureur sur pattes: la légende de Hank» est une adaptation libre de «Le Shérif est en prison». Également hommage aux films de samouraïs, le long métrage d’animation s’intéresse à un chien, Hank, doublé par Michael Cera, qui veut devenir samouraï afin de défendre son village de Kakamucho des attaques de Ika Chu, doublé par Ricky Gervais, un bien méchant chat. Et, en guise de clin d’œil, Mel Brooks prête sa voix à Shogun, un chat gris de race british shorthair, le roi de Kakamucho.