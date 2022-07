Réfléchir à notre consommation

On est foutus, on mange trop, chantait Alain Souchon. Pour Louis-Philippe Pratte, l’auteur de cet ouvrage à mi-chemin entre le récit et le guide pratique, cela se traduirait par : «On est foutus, on consomme trop». La croissance a fait son temps, affirme-t-il, il faut faire de la place dans nos vies pour mieux respirer. Pratte, designer industriel qui a œuvré au départ dans le secteur automobile, a progressivement pris conscience que les designers comme lui étaient au cœur de la création de nouveaux produits et qu’il était de leur responsabilité d’intégrer les principes d’écoconception dans notre réflexion et dans notre démarche».

Et c’est justement sa réflexion des plus originales qu’il nous fait découvrir, lui qui au moment de ses études universitaires s’est retrouvé en Allemagne, côtoyant les grands fabricants automobiles, dont Mazda où il a effectué un long stage. Les plus belles occasions s’offraient à ce jeune Québécois désireux de conquérir le monde. Mais le designer idéaliste n’était pas prêt à faire le saut et à sacrifier son attachement à ses origines pour une carrière internationale à dessiner sans fin, année après année, de nouveaux modèles de VUS qui font paraître ceux de l’année antérieure désuets et obsolètes.

S’est alors formée, chez lui, une prise de conscience sur notre façon de consommer... jusqu’à la surconsommation.

«Je travaille fort, donc je consomme», telle semble être notre devise. Sinon pourquoi tant d’efforts? Nos armoires, tiroirs, garages, greniers débordent, déplore-t-il. Et les designers, ces grands oubliés de la réflexion écologique, sont passés maîtres dans l’art de nous faire aimer un nouveau produit comme de nous le faire détester un an plus tard.

«Nous sommes aux premières loges de ce fléau, dit l’éminent designer, car nous savons comment vous faire aimer un produit, pour vous désintéresser dans un an. [...] Notre talent réside dans notre capacité à vous surprendre et à vous séduire, à nouveau, encore et encore. [...] Pourtant, nous sommes coupables. Nous sommes en réalité au cœur même du crime (si on considère que la consommation excessive est en train de détruire notre planète).»

Consommer moins

Qui plus est, consommer écologique n’est pas la panacée. Ce qu’il faut, c’est consommer moins. Mais pourquoi est-ce si difficile de moins consommer ? demande-t-il. Et il pointe notre ego, un ego multiple : des chaussures, une voiture, des verres fumés qui donnent un look original, etc., tout ce que nous pensons constituer notre identification. On veut nous faire croire que nous sommes ce que nous consommons.

Non seulement la cour est pleine, non seulement nos dépotoirs débordent, à tel point qu’on envoie nos ordures à l’extérieur de nos frontières, nous achetons maintenant de plus en plus à distance.

«Nous commandons des produits par Instagram, lesquels nous sont directement envoyés depuis la Chine. Nous avons progressivement perdu toute notion de distance.»

Et l’auteur de se demander si ces nouvelles routes ne vont pas à l’encontre de la nature, menaçant ainsi nos vies.

L’arrivée de l’IA (intelligence artificielle) n’est guère rassurante, car cette technologie s’inscrit directement dans un processus de consommation. Avec l’IA, on peut désormais appréhender nos désirs et «besoins». D’ailleurs, «Amazon a breveté, il y a quelques années, une technologie permettant de livrer un produit avant même qu’il ait été commandé (appelé livraison anticipatoire)».

Il faudra nécessairement faire des choix. Choisir la verticalité, ce que symbolise le Y, «le processus menant à une vie verticale, une vie qui s’incarne dans le moment présent (être) et le détachement envers la forme (avoir).» Se libérer des «gogosses» et autres «bébelles».

Le design doit se réinventer, conclut l’auteur.

À LIRE AUSSI

Les trente inglorieuses/ Scènes politiques 1991-2021

Photo courtoisie

Le philosophe français Jacques Rancière, fin observateur politique, a recueilli ses réflexions écrites sur 30 ans d’actualité qui ont marqué le cours de l’Histoire récente. Un livre qui fit grand bruit annonçait alors «la fin de l’histoire» et la fin des idéologies, tandis que s’effondrait l’Union soviétique, ce qui allait bouleverser l’échiquier politique mondial. On prédisait la venue d’un monde dépassionné où prévaudraient le consensus et la paix.

Trente ans plus tard, force est de constater que ces prophéties ne se sont pas réalisées. Qu’on se rappelle seulement qu’il y a peu, le président de «la plus grande démocratie au monde» a lancé ses hordes fanatiques à l’assaut du Capitole sous le prétexte fallacieux qu’on lui avait volé les élections.

Ce livre fait le point sur nos indécisions, secoue nos certitudes et alimente le combat des idées. Comme le disait le regretté Pierre Falardeau, «nous aurons toute la mort pour dormir.»

L’éthique qu’il nous faut

Photo courtoisie

Pandémie, allégations d’inconduite sexuelle, racisme systémique, excuses publiques aux Premières Nations, appropriation culturelle, immigration et crise migratoire, pronoms genrés, réchauffement climatique, droits de la personne, souveraineté nationale, guerres et paix, etc., les sujets de discussion et de discorde ne manquent pas, ici comme ailleurs. Sommes-nous disposés à discuter avec l’autre, ce qui suppose mettre de l’eau dans son vin, ou, au contraire, en avons-nous ras le bol du compromis et préférons-nous camper sur nos positions?

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui doutent... et aussi à tous ceux qui pensent tout savoir, quoique «je ne crois pas qu’il soit psychologiquement possible de transmettre des connaissances aux personnes qui ne doutent pas. [...] Mieux vaut discuter, se réconcilier, partager des convictions véritablement éthiques et vivre ensemble», conclut l’auteur. Un antidote aux fanatiques et aux justiciers «qui se multiplient tant du côté des religieux, des conservateurs, des “wokes” de la gauche radicale que des ultracentristes libéraux et qui semblent de plus en plus enclins à nous tordre le bras pour nous faire adopter leurs convictions».