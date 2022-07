Road trip entre plages et montagnes au New Hampshire

État de la bien-aimée Nouvelle-Angleterre, le New Hampshire est surtout connu pour ses montagnes Blanches, où s’élève le plus haut sommet du nord-est américain: le mont Washington, à 1917 m d’altitude.

Mais «l’État du granite» possède aussi une trentaine de kilomètres de bord de mer, coincée entre le Maine et le Massachusetts. Et avec ses plages de sable blanc, ses maisons de vacances, ses motels et sa jolie ville historique - Portsmouth -, on vous promet qu’elle vaut le détour elle aussi.

Voici donc quelques bonnes adresses et activités à essayer entre Montréal et Portsmouth, pour un road trip d’environ 600 km (aller) combinant les montagnes et la mer.

Partie 1: les montagnes

Pause à Littleton

Un pont couvert et une rue principale bordée de commerces locaux: Littleton est un charmant endroit pour se dégourdir les jambes. Si vous avez un petit creux, ne manquez pas le très authentique Littleton Diner, qui sert les New-Hampshirois depuis 1930. Opterez-vous pour un déjeuner classique, un milkshake ou un super hot-dog?

Panoramas sur la route Kancamagus

Big Tree / Unsplash

Poursuivez votre chemin en direction de la Kancamagus Highway, une route panoramique de 55 km qui relie Lincoln et Conway et qui serpente à travers la forêt nationale des Montagnes Blanches, magnifique zone protégée couvrant 3200 km2 de lacs et de sommets.

Glamping dans les montagnes Blanches

Sarah Bergeron-Ouellet

Connaissez-vous Huttopia Sutton, dans les Cantons-de-l’Est? Il s’agit d’un site de glamping où l’on séjourne dans des tentes tout équipées ou des chalets. Eh bien, il existe aussi des sites Huttopia dans le nord-est des États-Unis, notamment dans la forêt d’Albany, au New Hampshire. Camp de base idéal pour explorer la région, surtout en famille, Huttopia White Mountains est installé au bord du paisible lac Iona. Sur place: une piscine, un pavillon avec jeux et wi-fi et un food truck servant des cafés, des crêpes et des pizzas.

Restos et flâneries à North Conway

À 20 minutes de voiture d’Huttopia, et en bordure de la forêt nationale des Montagnes Blanches, la ville de North Conway est parfaite pour l’«après plein air». Elle regorge de restaurants, magasins d’entrepôts («outlets») et boutiques.

À la recherche d’un resto? Parmi nos coups de coeur: le Chef’s Bistro, qui mise sur les ingrédients frais et locaux; le Barley & Salt Tap House and Kitchen, pour des bières de microbrasserie et un menu recherché et varié; et le Wicked Fresh Craft Burgers, pour de décadents hamburgers sur le pouce.

Pour le déjeuner, deux chouchous: le Banner’s, à Conway, pour un deux-oeufs-bacon classique dans une ambiance locale et sans prétention. Ou encore le Met Coffee House & Fine Art Gallery, à deux pas de la gare historique de North Conway, pour un (gigantesque) bol-smoothie ou un café infusé à froid.

Descente de la rivière Saco

Sarah Bergeron-Ouellet

En kayak, en canot, en SUP ou même en «tube», il fait bon descendre la rivière Saco en s’arrêtant ici et là sur ses petites plages de sable. Saco Bound Outdoors, à Center Conway, propose la location d’embarcation et le service de navette.

Randonnées dans les montagnes Blanches

La rando est un must au New Hampshire; la forêt nationale des Montagnes Blanches compte à elle seule 1900 km de sentiers! Parmi nos suggestions: le Mount Williard (5 km) pour une bonne montée et une vue sur le col Crawford. Ou encore, plus près de North Conway, la Black Cap Trail (3,7 km), qui mène à un beau point de vue sur les sommets.

Partie 2 : la mer

Motels et party à Hampton Beach

New Hampshire Division of Travel & Tourism

Une belle plage de sable blanc et une rue principale où s’alignent restos-bars, arcades et boutiques de souvenirs: voilà ce qui vous attend au centre de Hampton Beach. Tout près, sur la Ashworth Avenue, les motels se succèdent les uns après les autres. Quelques-uns d’entre eux - mais pas tous, il faut bien le dire - ont été récemment revampés. C’est le cas du Surf House, qui s’est fait une beauté en 2021 et qui propose une piscine et des chambres bien nettes au joli décor de plage.

Sarah Bergeron-Ouellet

Non loin se trouve le Bernie’s Beach Bar, où on peut prendre un verre sous les palapas, jouer aux poches sur la terrasse, manger des lobster rolls au bar et profiter de musiciens «live».

Besoin d'un déjeuner qui réveille le lendemain? Roulez jusqu’au Airfield Cafe, à North Hampton: ce resto donne directement sur la piste de l’aéroport local!

Surf à Rye

New Hampshire Division of Travel & Tourism

Ce n’est pas rare de voir des surfeurs sur les plages qui se trouvent le long de la charmante route 1A, entre Hampton Beach et Portsmouth. À Rye, à la plage Jenness, le magasin de surf Summer Sessions offre des leçons et la location de planche (ainsi que de bien bons lattés glacés).

Planche à pagaie à Newcastle

Plages, criques, petites îles: les environs de la ville côtière de Portsmouth sont si beaux! Partez en planche à pagaie avec les guides de Portsmouth Paddle Co pour un tour en fin de journée près de Goat Island. Magique.

Histoire et fruits de mer à Portsmouth

New Hampshire Division of Travel & Tourism

Portsmouth sera sûrement l’un de vos coups de cœur. À la frontière du Maine, cette ville côtière fondée dans les années 1600 abrite de nombreux bâtiments d’autrefois. Pour une balade à pied guidée historique, réservez auprès du Portsmouth Historical Society. Pour encore plus de faits historiques, rendez-vous au Strawbery Banke Museum, un musée à ciel ouvert composé de maisons authentiques de différentes époques.

Ne manquez pas ensuit de flâner dans le centre-ville historique et près du vieux port, à la découverte des boutiques et des nombreuses adresses gourmandes.

Pour une bière locale, la microbrasserie Portsmouth Brewery a fait ses preuves: elle a ouvert ses portes en 1991. Si vous avez plutôt envie de souper au bord de l’eau, rendez-vous sur Bow Street. Plusieurs établissements y ont une terrasse au bord de l’eau, avec vue sur le vieux port. C’est le cas du Old Ferry Landing, où vous pourrez déguster un petit «lobster roll», ou encore du chic Surf Portsmouth, réputé pour ses sushis et ses délicieux fruits de mer, à déguster de préférence au coucher du soleil.

Et le mont Washington?

New Hampshire Division of Travel & Tourism

Il y a trois options pour grimper sur la célèbre montagne: en voiture sur l’Auto Road, à bord du Cog Railway (un train en fonction depuis 1869) ou en randonnée. Le sentier Tuckerman Ravine est l’un des plus populaires (12 km, difficiles). ll faut être bien préparé, même pour l’ascension en voiture: nhstateparks.org.

* Ce road trip a été rendu possible grâce à Visit New Hampshire