Mon testament: soixante années d’écriture pour Antonine Maillet

À 93 ans, forte de plus de soixante années consacrées à la littérature, la grande écrivaine Antonine Maillet offre cet été Mon Testament, un récit savoureux qui donne à la foule de personnages créés au fil de son œuvre la juste part qui leur revient. La Sagouine, Pélagie, Madame Perfecta, Tit-Rien y apparaissent tous, dialoguant avec leur créatrice, qui raconte aussi comment mère Jeanne de Valois a donné à une Acadie nouvelle un collège pour filles et une université française, changeant à jamais le cours des événements.

Sans descendance directe, Antonine Maillet a engendré une foule de personnages qui vivent toujours de manière très vive dans son imaginaire.

Beaucoup de personnages créés au fil des décennies sont devenus aussi célèbres que la grande écrivaine née à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Vous souvenez-vous de la Sagouine, immortalisée par la comédienne Viola Léger ? Et de Pélagie qui a ramené son peuple en Acadie après la déportation de 1755?

Des legs à faire

Toujours vive et pétillante, Antonine Maillet parle avec enthousiasme de son nouveau livre, écrit dans un court laps de temps.

«J’ai eu l’idée tout à coup. J’avais des choses à dire, dit-elle, en entrevue téléphonique. J’ai senti à un moment donné qu’il fallait que je lègue quelque chose. J’ai vieilli et je ne pourrais pas entreprendre, par exemple, un grand roman comme Pélagie. Je ne suis pas sûre de pouvoir écrire du théâtre. Mais je peux me laisser aller. Actuellement, par exemple, j’écris Des pensées flottantes ou bien j’écris sur ma famille, sur les gens que j’ai connus, sur mon enfance. Toutes sortes de thèmes qui me passent par la tête.»

«Quand j’ai écrit Mon testament, c’était plus structuré que ça, c’était pas juste flottant. J’ai des legs à faire. Il faudrait que je fasse mon testament. Je me parlais toute seule : mais à qui est-ce que je laisse mes choses? Je n’ai pas d’enfant. Je n’ai pas d’héritier direct – j’en ai beaucoup, mais tous des latéraux, et il y en a un nombre infini.»

«On dirait qu’au moment où je me disais ça, j’ai entendu une espèce de bourdonnement dans ma tête. C’était comme si quelqu’un me parlait. Puis on m’a dit : “Ben nous autres, qui est-ce qu’on est ?” J’ai reconnu la voix de mes personnages, et j’ai compris. Oui, mon testament, je dois le faire en faveur de mes vrais enfants, de mes seuls héritiers, ce sont mes personnages. Ce sont mes créatures. Alors, j’ai écrit ça.»

Grâce à son immense talent, les personnages se sont métamorphosés et ont pris vie sur le papier. Ils sont bien réels et ont marqué l’imaginaire de millions de lecteurs au fil des ans, partout dans le monde.

«J’ai fait des choix. J’ai écrit une cinquantaine de livres et dans chaque livre, il y a des cinquantaines de personnages. Alors j’ai pris les principaux, ceux qui m’ont paru les plus significatifs, les plus vrais, les plus importants.»

La Sagouine et Pélagie

Elle a commencé par la Sagouine. «Il n’y a pas une personne qui méritait plus le cadeau que je lui ai fait – il m’est venu tout de suite à la tête. Je lui laisse le Pays de la Sagouine. Ça allait de soi. Il y a un pays à Bouctouche, un territoire, une petite île. Et je raconte ce que c’est.»

Le Pays de la Sagouine, cet été, célèbre justement son 30e anniversaire et elle compte bien participer.

À Pélagie, elle a laissé un peuple. «Je lui laisse ce qu’elle n’a pas connu : les descendants de ce peuple-là. Je lui raconte que maintenant, on a une université, des collèges, des artistes, même des millionnaires. Il n’y en avait pas en Acadie, quand j’étais enfant.»

Antonine Maillet est romancière, dramaturge, essayiste.

Elle est une figure marquante de la littérature francophone.

Elle est lauréate du prix Goncourt en 1979 pour Pélagie-la-Charrette.

Elle a publié une cinquantaine d’ouvrages de fiction.

Elle a reçu en 2021 la médaille de commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur, des mains du président de la République française, Emmanuel Macron.

Le Pays de la Sagouine de Bouctouche au Nouveau-Brunswick, créé entièrement à partir de l’œuvre d’Antonine Maillet, fête cette année son 30 e anniversaire.

anniversaire. Elle écrit présentement son nouveau livre, Des pensées flottantes.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Je fige de plus bel, reste ébarrouie. Ils sont là, mes vrais héritiers : les seuls nés réellement de moi. Ma véritable et légitime progéniture : MES PERSONNAGES. Les voilà qui m’assaillent en bloc :

- Tu peux pas nous avoir oubliés!

J’en avale ma glotte.

Ils sont si nombreux, bien au-delà du mille, et cependant chacun portant son nom propre. Propre, façon de parler... quand on s’appelle Tête-de-Pioche ou Calixte-à-Pisse-Vite!»