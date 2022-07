Télé nostalgie: Anick Lemay, entre Candy et Fifi Brindacier

Anick Lemay a eu le privilège de naître au tout début des années 1970, une décennie marquée par une offre jeunesse diversifiée et stimulante à la télévision. En raison de son amour pour les dessins animés, la comédienne pouvait enchaîner les heures devant le petit écran. Une grande joie !

Anick, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marquée ?

Tous les dessins animés ! Heidi, Candy, Le Petit Castor, Démétan et aussi Les Satellipopettes, Les 100 tours de Centour, Picotine, Fifi Brindacier, Bobino et Bobinette, Fanfan Dédé, Sol et Gobelet et l’incontournable Fanfreluche ! On avait de la variété dans les années 1970 !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Le samedi matin, nos parents et notre plus jeune sœur dormaient longtemps alors ma grande sœur et moi écoutions tous les dessins animés en mangeant des céréales, pas de lait ! Un gros bonheur facile de trois heures sans interruption !

Diriez-vous que vous regardiez beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Quand même, oui. Comme après l’école et le samedi. Chez nous, on a toujours été très fans de télévision.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Mon côté fleur bleue vient assurément de Candy, mon côté tomboy de Fifi Brindacier, mon amour pour les histoires et mon goût pour la lecture vient de Fanfreluche [Kim Yaroshevskaya a fait vivre des contes pendant trois saisons à Radio-Canada, NDLR]. Alors oui, j’ai été influencée dans le bon sens !

Y a-t-il encore une chanson thème d’une émission qui vous reste en tête ?

Toutes celles des émissions que j’ai écoutées !

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Je rêve encore de personnifier Fanfreluche. Avec la technologie qu’on a maintenant, imagine comment ça pourrait être « flyé » ! Et ça donnerait le goût aux enfants de lire. (sourire)

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à votre fille Simone, aujourd’hui âgée de 14 ans ?

J’ai contaminé ma fille aux animés japonais depuis qu’elle est toute petite. J’ai également les deux coffrets de Sol et Gobelet qu’on regarde au chalet. Mais petite, elle était plus attirée par les films de princesse. Puis, ça a changé pour les animés de dragons pour aboutir à Harry Potter et maintenant Stranger Things.

♦ Anick Lemay sera l’un des visages de la nouvelle comédie L’air d’aller, dont le tournage se déroule actuellement et qui doit être dévoilée à l’hiver 2023 par Télé-Québec. Elle fera donc partie de la même distribution qu’Antoine Olivier Pilon, Catherine St-Laurent, Joakim Robillard, Noémie Leduc-Vaudry, Marc Béland, Denis Bernard et Sylvie Moreau, entre autres.

