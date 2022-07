Le festival Stradivaria tatoué sur le cœur d'Alexandre Da Costa

Le chef d’orchestre Alexandre Da Costa a fait du Festival Stradivaria un projet familial. Avec sa conjointe, Martine Cardinal, le duo a modelé, en 10 ans de direction, un festival à leur image. La mission première? Amener la musique classique dans des endroits où elle n’a pas l’habitude de se retrouver.

C’est l’auteur-compositeur-interprète Claude Gauthier qui est à l’origine de ce qui est devenu au fil des années le Festival Stradivaria. Amant de la musique classique, l’artiste avait souhaité faire entendre ce genre de musique dans son coin de pays, soit la municipalité de Lac-du-Cerf dans les Laurentides. C’était en 1998.

Le Festival Stradivaria en est cette année à sa 24e édition, mais garde la même vocation d’accessibilité qu’à ses débuts. Un désir profond faisant justement partie de la mission de vie de l’artiste de renommée internationale Alexandre Da Costa.

«Démocratiser la musique classique et la rendre accessible à tous a toujours été ma mission, explique celui qui a récemment été invité à jouer lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth II à Londres. C’est notre festival, on se bat bec et ongles pour lui, on le gère comme si c’était à nous. Les décisions sont toujours prises dans l’esprit que le festival grandisse et s’épanouisse. On fait tout comme si notre vie en dépendait.»

Directeur artistique et chef de l’orchestre symphonique de Longueuil, Da Costa s’est fait une joie de faire de celui-ci l’orchestre en résidence du Festival Stradivaria. Car pour le chef de 43 ans, le bonheur réside dans le mélange de ses implications et de ses engagements qui deviennent rapidement bien personnels.

Tout le mois de juillet

Après un départ en lion au début du mois, le Festival Stradivaria se poursuit jusqu’au 31 juillet dans 10 municipalités du grand territoire des Hautes-Laurentides, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. Au programme : des concerts intimes et d’autres à grand déploiement regroupant près de 70 musiciens sur scène.

Parmi les événements à ne pas manquer, le chef d’orchestre pointe Stradivarius à Vienne, le 21 juillet, à l’église Saint-Jovite de Mont-Tremblant (le premier concert officiel de la tournée s’apprêtant à partir en Colombie et au Brésil en août prochain avec l’orchestre symphonique de Longueuil), le concert piano-voix très intime d’Isabelle Boulay le 27 juillet au même endroit et le spectacle du groupe vocal pop classique EleMenTrio accompagné du Quatuor à cordes Stradivaria du 31 juillet à l’église de Saint-Donat.

«Je veux toujours essayer de faire quelque chose de nouveau et de fusionner les styles, ajoute le propriétaire d’un Stradivarius, justement! Je veux une unicité et je travaille toujours pour trouver quelque chose de différent. Il est temps que la musique classique se désacralise et je veux être l’un des premiers à le faire. Je brasse la cage, parfois pas mal, mais il faut que ça avance.»

► Programmation du Festival Stradivaria et billets : https://festivalstradivaria.ca/programmation