Un jeune garçon sauve un enfant d'une noyade

Un jeune garçon de 12 ans a sauvé un enfant de la noyade grâce à sa vigilance vendredi dernier à L’Islet, près de Québec.

Le jeune Logan, 8 ans, s’était rendu à la piscine municipale de L'Islet avec le camp de jour. Pour une raison qui demeure inconnue, il ne portait pas de gilet de sauvetage et a sombré dans l’eau.

C’est Isaac, 12 ans, qui a trouvé l’a inconscient au fond de la piscine. Il a par la suite alerté les sauveteurs.

«Je suis allé sous l’eau et j’ai retrouvé Logan agenouillé au fond de l’eau. Mes yeux sont devenus gros et j’ai crié “au secours” de plus en plus fort aux sauveteurs», a raconté le jeune héros à TVA Nouvelles.

Samedi, les deux garçons se sont réunis lors d’une fête d’enfants.

Depuis le début de l’année, on compte 31 noyades non officielles au Québec et, heureusement, la vigilance de Isaac en a évité une de plus.