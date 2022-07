Une église transformée en terrain de basket pour jeunes

Un entrepreneur de Rivière-des-Prairies a converti une partie d’une église en un gymnase pour accueillir de jeunes basketteurs, suscitant une vague d’engouement inattendue seulement deux semaines après son ouverture.

« La demande est vraiment là. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d’ampleur », se réjouit Raynaldo Jeudy, l’instigateur du projet.

Pour pouvoir s’y entraîner, les jeunes doivent s’enrôler dans le programme Canada Elite Montréal.

Les adolescents sont alors encadrés par Raynaldo Jeudy et son équipe de quatre entraîneurs à temps partiel et participent à des compétitions au Canada et aux États-Unis.

Ce nouveau gymnase, ouvert depuis le début du mois, accueille 80 basketteurs de 12 à 15 ans qui espèrent un jour percer dans les rangs professionnels.

Ils proviennent des différents arrondissements de l’est de Montréal.

Mais l’engouement est tel que le programme ne peut plus accepter de nouveaux jeunes pour le moment.

Des centaines d’autres adolescents sont sur une liste d’attente. D’autres cohortes devraient voir le jour à la fin de l’été.

Photo Ludovic Théberge

24 heures sur 24

Pour avoir longtemps joué au basketball dans le quartier durant sa jeunesse, l’homme de 30 ans se désolait du manque d’accessibilité des locaux de pratiques.

Les réservations en gymnase étant souvent limitées à quelques heures.

Il a donc décidé d’offrir à sa communauté un centre d’entraînement où les jeunes sont les bienvenus à toute heure.

« Ceux qui sont inscrits n’ont qu’à envoyer un texto à un des entraîneurs et on va venir leur ouvrir », explique-t-il.

« Ça coûte environ 600 $ aux parents pour inscrire leur enfant, mais ça inclut les voyages aux États-Unis, c’est vraiment un prix très abordable », dit-il

Ces compétitions en sol américain sont l’occasion pour les jeunes de se faire valoir devant des recruteurs professionnels.

Durant la saison estivale, des formations intensives sont proposées par Canada Elite Montréal.

Photo Ludovic Théberge

Du basket dans l’église

La construction de ce nouveau terrain a été financée par les coûts d’inscription au programme, mais aussi grâce à la location de la salle à des particuliers.

Mais, ce nouveau terrain sportif communautaire n’aurait pas pu voir le jour si l’Église Puissance de la Parole qui Délivre n’avait pas accepté de louer ce local.

« Je suis content que le pasteur croie en ce projet. Je crois qu’on réalise mieux aujourd’hui l’importance qu’a le sport pour le développement des jeunes », dit Raynaldo Jeudy.

Ce nouvel espace a aussi l’objectif de maintenir les jeunes du coin sur le droit chemin.

« Il faut encadrer les jeunes. S’ils veulent jouer dans la NBA, ils devront aller à l’université et ce n’est pas rendu là que tu commences à faire des niaiseries », soutient l’entraîneur.