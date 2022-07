[EN PHOTOS] Une station-service lourdement endommagée à Québec

Une station-service de Québec a vu quatre de ses six pompes à essence être détruites par une dame en état d’ébriété qui aurait délibérément foncé sur les appareils avec son véhicule.

L’événement s’est produit vers 2h samedi matin, à la station-service Ultramar située à l’angle de la rue Labelle et de l’avenue Royale, dans le secteur de Beauport.

Guy Martel/Agence QMI

La conductrice circulait à haute vitesse sur la rue Labelle en direction nord avant de bifurquer brusquement vers la première série de pompes à essence de la station-service.

Cette dernière a eu le temps de reculer et de précipiter son véhicule vers une deuxième série de pompe avant que les autorités n’interviennent.

« Le VUS s’est alors renversé, alors qu’il y avait une présence de fumée et d’essence au sol. Les policiers ont dû fracasser une fenêtre du véhicule pour extirper la dame », explique Marie-Pier Rivard, du SPVQ.

Il s'agirait d'un geste volontaire.

La station d’essence impliquée dans cette affaire a indiqué sur Facebook que quatre de ses six distributeurs ont été détruits. Il ne sera pas possible d’y faire un plein de diesel pendant un certain temps.

