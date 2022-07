Cameron Smith remporte l’Omnium britannique

L'Australien Cameron Smith a remporté le 150e Omnium britannique en réalisant une superbe performance de 64 (-8) lors de la quatrième et dernière ronde du tournoi majeur, dimanche, en Écosse.

Le Champion a fini avec un cumulatif de 268 (-20), ce qui représente un record sur le Old Course de St. Andrews. Il a ainsi devancé l’Américain Cameron Young par une frappe. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a pris le troisième rang du classement final, lui qui a cogné la balle à deux reprises de plus que le gagnant.

Avant son dernier tour de piste, Smith accusait quatre coups de retard sur les meneurs, McIlroy et le Norvégien Viktor Hovland. Pour l’emporter, il a notamment réussi six oiselets sur ses neuf derniers trous.

Il s’agit de la première victoire de Smith dans le cadre d’un tournoi majeur.

Le seul Canadien encore en lice, Corey Conners, a remis sa meilleure carte de la compétition. Il a frappé la balle à 67 (-5) reprises. Il a ainsi fait un bond au classement de 20 places et pris le 28e échelon du classement, à égalité avec cinq autres golfeurs.