Chaud devant !

Les deux prochains jours seront marqués par une forte chaleur accompagnée d’humidité alors que le Québec pourrait vivre sa première canicule de l’été

Contrairement à hier où le temps était plutôt sec, l’humidité sera de la partie aujourd’hui et devrait rester pour quelques jours.

Le mercure pourrait atteindre 30 °C dimanche avec un humidex de 34, puis s’élever à 32 °C lundi avec une chaleur ressentie de 36 à Montréal.

Les fortes chaleurs se concentreront principalement sur le sud de la province, de l’Outaouais jusqu’à Trois-Rivières.

« On ne parle pas de températures records, mais ce qui sera marquant, ce sont les nuits, surtout à Montréal, où le mercure aura de la difficulté à descendre sous les 20 degrés », explique Guillaume Perron, météorologue à Environnement Canada.

La province pourrait connaître sa première canicule de la saison, mais sa deuxième de l’année, alors que les températures pourraient dépasser les 30 °C trois jours consécutifs, soit samedi, dimanche et lundi.

La première cette année a été enregistrée à la mi-mai, au moment où la province a vécu sa canicule la plus hâtive depuis la fin du 19e siècle.

Néanmoins, les températures depuis le début de l’été se situent dans les normales saisonnières.

« Si la tendance se maintient, la deuxième moitié du mois de juillet devrait être plus chaude », soutient Guillaume Perron.

S’hydrater et se reposer

Bien que la chaleur ne soit pas accablante, de bonnes pratiques devraient tout de même être adoptées pour éviter toute complication.

« Des ressentis de 35, c’est non négligeable. On conseille aux gens de boire beaucoup d’eau, de prendre des pauses régulièrement si on travaille à l’extérieur et de manger léger, donc pas de gros repas de viande, par exemple », suggère Guillaume Perron.

-Avec l’Agence QMI