Commentaires simplistes ou incapacité d’articuler un point de vue cohérent ?

Dans un monde où l’information fourmille, de plus en plus de gens sont à court de mots ou d’arguments pour exposer leur point de vue.

Les raisonnements raccourcis ou l’insulte constituent souvent l’apanage de ce type de personnes. La capacité de débattre intelligemment semble s’être perdue dans les méandres des réseaux sociaux.

Les préjugés dominent les faits rendant ainsi plus difficile la construction d’une cohésion sociale.

C’est pourquoi j’abhorre les propos simplistes. Ils sont le reflet d’une grande ignorance qui peut entraîner le genre de dérives observables au pays de Trump.

Dire n’importe quoi

Plusieurs commentaires de lecteurs, émis à la suite de chroniques dans les médias me font craindre un abrutissement collectif. S’informer adéquatement et réfléchir sur les tenants et aboutissants d’un événement seraient devenus des tâches ardues.

On lit souvent des gens qui veulent payer moins d’impôt tout en espérant de meilleurs services. Ils croient béatement les promesses d’Éric Duhaime pour obtenir ce résultat.

Je ne comprends pas qu’ils ne fassent pas le lien entre les impôts et l’accessibilité à des services publics.

Des propos antisyndicaux sont régulièrement émis dans les colonnes commentaires en les considérant comme la source de tous les maux au Québec.

On écrit que les syndicats défendent les incompétents, que les centrales sont des entreprises capitalistes et que les syndicats ne collaborent pas avec les patrons. On qualifie également de fonctionnaires syndicalistes les élus ou les travailleurs des syndicats.

Ces commentaires reflètent une grande ignorance du fonctionnement des syndicats ainsi que des systèmes économiques.

L’obligation de défense des cotisants est imposée par une loi. Elle ne force pas à une défense aveugle, les syndicats doivent cependant exercer leur jugement avec rigueur dans la prise en charge.

Le capitalisme se définit par une accumulation à l’infini de la richesse découlant des profits. Les lois fiscales restreignent la possession d’un capital pour les syndicats.

Les conflits de travail sont à la marge aujourd’hui par rapport aux années 1970. Les conventions collectives conclues entre syndicats et patrons sont l’expression d’une harmonisation des efforts des parties pour créer des milieux de travail sains et productifs.

Les fonctionnaires sont des employés d’une administration publique. Un syndicat n’est pas une administration publique.

Autres exemples de turpitude, certains partisans caquistes essaient de faire croire que le PQ n’a jamais rien fait pour la langue et que François

Legault défend plus ardemment la langue française.

Il faudrait se rappeler que c’est le PQ qui a fait adopter la loi 101 et que la loi 96 s’avère un bien pâle renforcement de la loi du docteur Laurin.

Les simplets

Méfions-nous des simplets qui cultivent l’ignorance en nourrissant des antagonismes inutiles.

La pandémie a sûrement provoqué des replis sur soi et alimenté les préjugés.

Les impressions et les affabulations ont pris le dessus chez plusieurs en augmentant les risques d’errance dans les choix sociaux.

Il presse de retrouver la raison !