Jeux de société: conquête et stratégie

Vous avez envie de conquérir quelque chose chose? On a des solutions pour vous. Un jeu où la conquête est au centre de la stratégie et deux autres où on fait des petits gains à la fois en pensant à la fin de la partie.

Et le plus beau dans tout ça, c’est que dans les trois cas, vous ne passerez pas des heures à assimiler des règles. Vous allez apprendre tout ça assez rapidement.

Northgard – Uncharted Lands

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

14 ans +

60-90 minutes

94,99 $

Cette œuvre inspirée d’un jeu vidéo populaire devrait séduire les amateurs de jeux de conquête de territoire dans le genre de Risk et Small World.

On a d’abord du très beau matériel avec des mini figurines en plastique, des cartes richement illustrées et des tuiles et jetons de carton de belle qualité.

Sous des airs complexes se cache toutefois un jeu assez simple à comprendre et dont les règles sont plutôt faciles à assimiler. Les joueurs incarnent des Vikings dont l’objectif est de dominer en étant le premier à contrôler trois territoires fermés avec un grand bâtiment ou encore d’avoir le plus de points de gloire au terme des sept ans que dure une partie.

Il y a donc sept rondes de jeu qui sont découpées en cinq phases. Au cours de celles-ci, vous allez d’abord jouer des cartes pour effectuer des actions qui vont vous permettre d’accentuer votre présence sur le plateau de jeu ou encore de construire des bâtiments ou même d’agrandir la surface de jeu puisque le plateau est modulable.

Photo courtoisie

En effet, il se présente sous la forme de belles grosses tuiles que l’on ajoute à mesure que la partie progresse. Et c’est intéressant parce qu’il y a un aspect stratégique très prononcé dans la façon de poser une nouvelle tuile.

De plus, en vous déplaçant, vous pourrez provoquer des combats qui se régleront grâce à vos points de force par le nombre d’unités que vous déplacerez, mais aussi par le dé. On garde donc un aspect traditionnel en conservant le hasard.

Vous devrez aussi amasser des ressources afin de pouvoir construire vos bâtiments en plus de nourrir vos unités quand arrivera l’hiver. On y intègre aussi des éléments de deck building puisqu’à la fin de chaque année, les joueurs pourront ajouter une nouvelle carte à leur paquet.

Il y a très peu de temps morts dans le jeu et avant même la fin de la première ronde (année), vous serez à l’aise avec les règles et leurs petites subtilités. Qui plus est, chaque joueur incarne un clan différent qui a ses propres particularités. Cette asymétrie rend les parties encore plus intéressantes.

C’est un jeu qui risque de sortir souvent.

Betta

Photo courtoisie

1 à 5 joueurs

8 ans +

20 minutes

29,99 $

Celui-ci se glisse bien dans un sac pour les vacances. Il s’agit d’un jeu rapide ou vous devrez tenter de faire le plus de points possible en jouant bien vos cartes betta sur les présentoirs au milieu de la table.

Chaque joueur se voit attribuer une couleur de poisson et doit ensuite réaliser des agencements selon des configurations qui vont donner un nombre variable de points.

Les cartes sont carrées et sont en format neuf cases par neuf. Ce qu’il y a d’unique, c’est qu’elles sont toutes trouées de façons diverses. Vous pouvez ainsi jouer sur toutes les cartes déjà posées, pour autant que l’aquarium ne soit pas plein.

Vous devrez alors orienter votre carte de façon à réaliser une forme géométrique qui est associée à un nombre de points.

Autant vous le dire tout de suite, c’est un joli casse-tête, d’autant plus que tout le monde joue sur les cartes et qu’un adversaire peut rapidement faire déraper vos plans.

Vous allez donc marquer des points au fil des tours, mais aussi en fin de partie selon le nombre de poissons de votre couleur toujours visibles sur chaque présentoir.

C’est un joli creuse-méninges aux règles très simples et au matériel joliment coloré qui se joue rapidement. Voilà plusieurs bons ingrédients pour un beau succès.

Marrakech

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

20 minutes

46,99 $

On reste sur le même principe que Betta, sauf qu’on se retrouve dans un souk de Marrakech où les joueurs sont des vendeurs de tapis.

Le jeu se déroule sur un plateau carré rempli de cases. On y place en son centre Assam, un personnage qui va déterminer vos déplacements.

Au début de votre tour, vous allez décider si Assam ira tout droit, à gauche ou à droite. Vous allez ensuite lancer un dé et votre déplacement dépendra du nombre de babouches visibles sur le dé.

Photo courtoisie

Vous effectuerez votre déplacement pour ensuite poser un petit tapis sur l’une des cases adjacentes à Assam.

Mais attention, si vous tombez sur un tapis adverse, vous allez verser une dîme à votre adversaire qui sera équivalente au nombre de cases qui compose son groupe de tapis.

Lorsque vous posez un de vos tapis, vous pouvez recouvrir une partie d’un tapis, qu’il soit à vous ou à un adversaire. Mais pensez-y bien parce qu’en fin de partie, vous ferez des points selon le nombre visible de vos tapis.

Il s’agit donc d’un jeu fort simple, mais aussi très stratégique où il faut bien penser ses déplacements, bien placer ses tapis et bien gérer le risque du dé.

Un classique qui ne se démode pas, mais qui vient d’avoir droit à une belle réédition.